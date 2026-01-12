|
Капремонт лицея № 21 в Тамбове обернулся уголовным делом о хищении бюджетных средств
История с затянувшимся капитальным ремонтом лицея № 21 в Тамбове получила уголовно-правовое продолжение. По итогам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Основанием стали нарушения при расходовании средств, выделенных в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
По версии прокуратуры Ленинского района, подрядчик, выполнявший ремонт здания, похитил более 14 млн рублей из бюджетного аванса, полученного на выполнение работ. Речь идёт о контракте, заключённом в январе 2024 года с ООО «Каскад». Общая стоимость ремонта составляла около 90 млн рублей, а сдать объект планировали к лету 2025 года.
Несмотря на перечисленные авансовые платежи — по данным СМИ, их сумма достигала 24,3 млн рублей — работы продвигались медленно. В итоге в марте 2025 года контракт с подрядчиком был расторгнут, а власти объявили новую закупку на завершение капремонта.
Вторая попытка также оказалась непростой: новый контракт со стартовой ценой около 88 млн рублей предусматривал завершение работ до 30 ноября 2025 года, однако и эти сроки были нарушены. Лишь в декабре глава администрации Тамбова Максим Косенков сообщил, что ремонт выходит на финишную прямую и до его завершения остаётся несколько недель.
Возбуждённое уголовное дело стало логичным итогом многомесячных срывов сроков и вопросов к качеству и объёму выполненных работ. Теперь правоохранительным органам предстоит установить, как именно расходовались бюджетные средства и кто понесёт ответственность за срыв социально значимого объекта.
