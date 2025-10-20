Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

Scania против листовок: «Новые люди» заставили тамбовчан фотографировать предвыборную рекламу

В Изосимове открыли мемориальную доску сержанту Алексею Бокову

"Новые люди" перенесли крупнейший автофестиваль из-за угрозы БПЛА

«Новые люди» и бизнес-сообщество обсудили проблему нехватки бесплатных точек Wi-Fi в Тамбове

Автофестиваль в Тамбовской области перенесли на неделю

«Новые люди» собирают за круглым столом власть и бизнес ради интернета для тамбовчан

В Тамбове скончался Почётный гражданин города Василий Дергачев

Имущество Котовского лакокрасочного завода выставили на торги за 744 млн рублей

В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей

Вчера, 19:50
В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублейРассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.

Контракт на сумму 45,29 млн рублей предусматривал проведение капитального ремонта здания. Работы стартовали 7 марта 2025 года, а завершить их планировали в ноябре. Однако к концу сентября строительная готовность объекта составила лишь 7 %, и администрация приняла решение расторгнуть контракт.

По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование находится под контролем прокуратуры.

Как установили специалисты, подрядчик допустил грубые нарушения технологий:

«После демонтажа кровли произошло залитие помещений, утеплитель пришёл в негодность, на стенах появилась плесень и грибок. Повреждены пожарные лестницы и оконные конструкции», — говорится в решении об отказе от исполнения контракта.

ООО «МД-Арт Групп» ранее работало и на другом объекте в Рассказово — средней школе № 3, где сроки капремонта также были сорваны. В областном правительстве тогда объясняли это скрытыми дефектами здания и необходимостью доработки проектных решений.

Фото: ГТРК «Тамбов»
В Тамбове сменилось руководство Ассоциации промышленников и предпринимателей

Вчера, 19:30
0
Сегодня в здании правительства Тамбовской области состоялось собрание региональной Ассоциации промышленников и предпринимателей (РОР АПП). Заседание стало историческим сразу по нескольким причинам: впервые в нём принял участие губернатор Евгений Первышов, а также руководство Российского союза

Власти Тамбовской области утвердили программу развития общественного транспорта: новые автобусы закупят до 2030 года

Вчера, 14:52
0
В Тамбовской области утверждена долгосрочная программа модернизации общественного транспорта. Документ подписал и. о. министра автомобильных дорог и транспорта Альберт Чурилов, сообщает деловое издание «Вердикт», ознакомившееся с текстом приказа. Программа рассчитана до 2030 года и, как выяснили

Тамбовскую прокуратуру возглавит новый руководитель: сенаторы одобрили кандидатуру Андрея Кулагина

Вчера, 13:13
0
Совет Федерации России поддержал назначение Андрея Кулагина на должность прокурора Тамбовской области. Его кандидатура внесена Генеральной прокуратурой РФ и получила одобрение профильного комитета Совета Федерации. Действующий прокурор региона Александр Гулягин, занимавший пост с конца 2020 года,

В Тамбове назначили нового руководителя комитета ЖКХ

20 октября 2025
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков утвердил нового председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства. Им стал Александр Шелудяков, ранее уже работавший в структурах городской администрации. Как уточнили в мэрии, Александр Шелудяков возглавлял комитет дорожного хозяйства и транспорта с

Губернатор призвал остановить застройку пригородных лесов Тамбова

20 октября 2025
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов на еженедельном совещании регионального правительства заявил о необходимости жёстко пресечь незаконное строительство домов в пригородных лесах. По его словам, схема уже давно известна: землю делят, распределяют между заинтересованными лицами и начинают

В Тамбовской области создадут единое парковочное пространство — план рассчитан до 2035 года

20 октября 2025
0
Власти Тамбовской области намерены навести порядок с парковками. Как сообщает «Вердикт», утверждён план по созданию единого парковочного пространства (ЕПП), рассчитанный до 2035 года. Документ подписал губернатор Евгений Первышов, исполнение поручено областному Минтрансу. План предусматривает

В Тамбовской области спасли редкую сову, пострадавшую в городе

19 октября 2025
0
В Центр охраны хищных птиц в рамках проекта «Экология на колёсах» привезли новую пациентку — длиннохвостую неясыть с черепно-мозговой травмой. Как это часто случается с городскими совами, хищница отправилась на охоту на городские улицы, где больше добычи, но столкнулась с опасностью — на неё напала

Тамбовский аэропорт и строительная компания «Ригель» оказались в суде из-за многомиллионного спора

19 октября 2025
0
В Тамбове разгорается судебный конфликт между строительной компанией «Ригель» и местным аэропортом. Предприятие подало иск на 3,8 млн рублей, но детали требований пока остаются неясными. Первое заседание в арбитражном суде уже отложили до 11 ноября — сторонам дали время собрать дополнительные

Мичуринские чиновники подали в суд на антимонопольщиков из-за скандального подрядчика «СТИНЭК»

19 октября 2025
0
В Тамбове разгорается новый судебный спор между властями Мичуринска и региональным управлением ФАС. Причиной конфликта стал ремонт путепровода на улице Лаврова, который выполняло ООО «СТИНЭК». Напомним, в конце сентября городская администрация расторгла контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве

Подрядчик обещает за неделю ликвидировать лужу у Тамбовского Арбата

18 октября 2025
0
После осадков на пешеходном переходе у Тамбовского Арбата, в районе пересечения улиц Карла Маркса и Коммунальной, вновь образуется большая лужа. Вода скапливается прямо на «зебре» возле Музейно-выставочного центра и не уходит по несколько дней — с этой проблемой горожане сталкиваются уже не первый

В администрации Тамбова поручили взять под контроль восстановление территорий после ремонтных работ и подготовку города к зиме

18 октября 2025
0
Глава администрации Тамбова Максим Косенков провёл совещание с коммунальными службами, на котором потребовал обеспечить жёсткий контроль за восстановлением территорий после раскопок и своевременное устранение нарушений благоустройства. По словам градоначальника, каждый участок, где проводились

В деревне Ахтырка Рассказовского округа полицейские нашли нарколабораторию — изъято 770 г метадона

18 октября 2025
0
В тихой деревне Ахтырка Рассказовского округа оперативники наркоконтроля обнаружили нарколабораторию. Подозреваемый — 29-летний местный житель, который, как считают следователи, действовал по указанию куратора из другого региона. Чтобы наладить «производство», мужчина купил дом и автомобиль,

Профессор ТГУ имени Державина Павел Сысоев удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

18 октября 2025
0
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами, в числе отмеченных — профессор Тамбовского государственного университета имени Г. Р. Державина Павел Викторович Сысоев. Учёному присвоено почётное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации»

Суд арестовал имущество бывшего вице-губернатора Тамбовской области по делу «Русагро»

17 октября 2025
0
Имущество и банковские счета бывшего вице-губернатора Тамбовской области Сергея Иванова арестованы по решению суда. Экс-чиновник стал фигурантом уголовного дела, связанного с расследованием в отношении основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича и бывшего гендиректора компании Максима

Подрядчика дороги на улице Волжской в Тамбове оштрафовали на 100 тысяч рублей за нарушения при строительстве

17 октября 2025
0
Прокуратура Советского района Тамбова выявила нарушения при строительстве новой автодороги по улице Волжская — на участке от Кавказской до Магистральной. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, подрядчику — ООО «Строй НЭС-АБ» — предъявлено обвинение в нарушении требований строительного

В Тамбове открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы»

16 октября 2025
0
В Тамбовском областном краеведческом музее открылась выставка китайского фарфора «Дракон и Феникс, цветы и птицы: мир образов в искусстве Китая». Экспозиция собрана из редких коллекций, принадлежавших дворянским усадьбам Тамбовской губернии и переданных музею в начале XX века в период

Московскую фирму «Каскад» внесли в реестр недобросовестных подрядчиков после срыва капремонта школы в Сампуре

16 октября 2025
0
Тамбовское управление Федеральной антимонопольной службы внесло московское ООО «Каскад» в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Основанием стал срыв сроков капитального ремонта здания Сатинской средней школы в Сампурском муниципальном округе. Контракт на сумму свыше 71 млн руб.

Задержан и отправлен под домашний арест бенефициар проекта «Серебряная долина» Алексей Сабадаш

16 октября 2025
0
Решением Ленинского районного суда Тамбова под домашний арест до 13 декабря отправлен Алексей Сабадаш — бенефициар концессии по строительству дома-интерната «Серебряная долина» в селе Отъяссы Сосновского муниципального округа. Как сообщили «Вердикту» в пресс-службе суда, мера пресечения избрана в

В Тамбове заложили Аллею Славы в память о погибших и пропавших без вести защитниках Отечества

16 октября 2025
0
В Тамбове состоялась торжественная закладка Аллеи Славы, посвящённой памяти погибших и пропавших без вести защитников Отечества. Инициатива создания мемориала принадлежит супругам и матерям военнослужащих, которые обратились с предложением к губернатору Евгению Первышову. Для размещения Аллеи

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

15 октября 2025
0
Деловое издание «Вердикт» сообщает о новых подробностях судебного процесса по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый Токарёвского муниципального округа. История, начавшаяся осенью прошлого года, когда на берегу было обнаружено 8,5 тысячи мёртвых рыб, неожиданно получила продолжение — теперь
