В Рассказово при ремонте детского сада похитили более 9 миллионов рублей
Вчера, 19:50
Рассказовская межрайонная прокуратура выявила мошенничество при ремонте детского сада № 3 «Солнышко». Как сообщили в надзорном ведомстве, должностное лицо подрядной организации — уфимского ООО «МД-Арт Групп» — присвоило более 9 млн рублей, выделенных в качестве аванса по муниципальному контракту.
Контракт на сумму 45,29 млн рублей предусматривал проведение капитального ремонта здания. Работы стартовали 7 марта 2025 года, а завершить их планировали в ноябре. Однако к концу сентября строительная готовность объекта составила лишь 7 %, и администрация приняла решение расторгнуть контракт.
По материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Расследование находится под контролем прокуратуры.
Как установили специалисты, подрядчик допустил грубые нарушения технологий:
«После демонтажа кровли произошло залитие помещений, утеплитель пришёл в негодность, на стенах появилась плесень и грибок. Повреждены пожарные лестницы и оконные конструкции», — говорится в решении об отказе от исполнения контракта.
ООО «МД-Арт Групп» ранее работало и на другом объекте в Рассказово — средней школе № 3, где сроки капремонта также были сорваны. В областном правительстве тогда объясняли это скрытыми дефектами здания и необходимостью доработки проектных решений.
Фото: ГТРК «Тамбов»
