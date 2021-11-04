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Тамбовская область наращивает объемы производства пищевой продукции
Вчера, 09:57
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По данным управления сельского хозяйства Тамбовской области, за январь-сентябрь 2021 года в регионе предприятиями пищевой промышленности отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг на сумму около 100,5 миллиарда рублей. Это 139 процентов к аналогичному периоду прошлого года. Отметим, что пищевое производство на Тамбовщине превышает 59 процентов в общем объеме отгрузки обрабатывающих производств.
Самый большой прирост за 9 месяцев 2021 года в области показало производство муки (117 процентов), колбасных изделий (114 процентов), кондитерских изделий (113 процентов), мясных полуфабрикатов (108), а также мяса и субпродуктов домашней птицы.
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