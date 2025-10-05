|
В Тамбове пройдёт фестиваль «Виват, Театр!» с участием 22 коллективов со всей России
Вчера, 15:30
Комментариев: 0
Версия для печати
С 19 по 30 ноября на сцене Тамбовского молодёжного театра состоится ежегодный фестиваль театральных коллективов со всей страны «Виват, Театр!» (16+). В этом году зрителей ждут постановки 22 театров из разных регионов России — от Москвы и Краснодара до Орла и Белгорода.
В числе участников — Рязанский театр юного зрителя, Краснодарский театр «Гелиос», Арзамасский театр драмы, Московский театр-студия Всеволода Шиловского, Театр историй (Москва), Пензенский ТЮЗ, а также коллективы из Белгорода, Лобни, Ульяновска, Химок и других городов. Тамбов представят Тамбовский молодёжный театр, учебный театр «Акцент» ТГМПИ им. С. В. Рахманинова, школьные и студенческие театры.
В числе почётных гостей фестиваля — труппы Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой и Театра на Трубной.
Организаторы отмечают, что «Виват, Театр!» стал одной из самых заметных культурных площадок региона, где встречаются профессиональные и любительские коллективы, объединённые общей идеей — развивать театральное искусство и вдохновлять зрителей.
Афиша фестиваля и расписание спектаклей будут опубликованы на официальном сайте Тамбовского молодёжного театра.
Фото: Алексей Бучнев
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.