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Фестиваль театральных коллективов «Виват, Театр!» пройдёт в двух форматах
Сегодня, 10:05
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С 15 по 22 ноября на базе молодежного театра пройдет открытый фестиваль молодежных театральных коллективов «Виват, Театр!». В этот раз в Тамбов приедут знаменитые труппы из Москвы и других городов, в том числе: Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна, Московский губернский театр под руководством Сергея Безрукова и другие.
Актёры Губернского театра сыграют спектакль "Весна", по рассказам Михаила Задорнова.
Планируется проведение литературных встреч с тамбовскими драматургами и любителями театрального искусства.
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