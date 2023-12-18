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По иску Росимущества компания Александра Полякова заплатит 5 млн рублей
Сегодня, 09:54
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Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск Росимущества, направленный против ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", о взыскании средств за использование земельного участка, находящегося в федеральной собственности.
Речь идет о участке площадью 59 913 м², на котором расположены сооружения бывшего кардиологического санатория. Этот участок был выкуплен ООО "Инвестиционная торговая компания", а затем передан в собственность ООО "Агропромышленная инвестиционная компания", которая впоследствии в ноябре была интегрирована в ООО "Сабуровский комбинат хлебопродуктов".
Из материалов судебного процесса следует, что компания, связанная с депутатом Государственной Думы Тамбовской области Александром Поляковым, в период с 2.08.2019 по 28.02.2022 не уплачивала плату за пользование указанным земельным участком, на котором находятся недвижимые объекты, принадлежащие данной компании.
На данный момент помещения бывшего санатория не используются, они не охраняются и фактически находятся в состоянии "заброшенности".
Фото: 2Гис
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