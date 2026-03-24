Из Мичуринска отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам в зоне СВО
Вчера, 18:06
Жители Мичуринска продолжают оказывать поддержку военнослужащим. Очередная партия гуманитарной помощи была направлена в зону проведения специальной военной операции при участии представителей ветеранского сообщества, волонтёров и городской администрации.
В сборе и отправке груза приняли участие члены Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана и специальных военных операций» во главе с Сергеем Пальчиком, волонтёр движения «Фронт 68» Алексей Мыскин, а также администрация города.
Помощь адресована военнослужащим 148-го отдельного разведывательного батальона. В состав груза вошли три генератора, два ноутбука, комплектующие для беспилотников — пропеллеры и аккумуляторы, а также картриджи для принтеров.
По словам участников акции, техника и оборудование необходимы бойцам для выполнения повседневных задач и поддержания связи.
Военнослужащие поблагодарили всех, кто принял участие в сборе помощи, отметив важность поддержки с тыла.
Организаторы подчеркивают, что работа по формированию гуманитарных грузов будет продолжена, и призывают жителей региона не оставаться в стороне и по возможности присоединяться к таким инициативам.
