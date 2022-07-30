Борис Листов на Дне поля-2022: «У РСХБ достаточно капитала и ликвидности для кредитования аграриев» Комментариев: 0



«Россельхозбанк – один из лучших банков страны, который, к тому же, умеет эффективно работать с сельхозпроизводителями», – сказал министр. Дмитрий Патрушев отметил высокое качество цифровых сервисов РСХБ и призвал аграриев активнее пользоваться ими.



На вопрос министра, хватает ли банку средств для кредитования АПК, Борис Листов ответил, что «у РСХБ достаточно капитала и ликвидности для кредитования сельхозпроизводителей и их амбициозных планов. Средства есть. Как и прежде, готовы поддерживать хороших заемщиков и хорошие проекты».



По словам главы РСХБ, банк ежегодно наращивает объёмы поддержки АПК. Так, в первой половине 2022 года РСХБ предоставил отрасли 877 млрд рублей – на 3,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Значительную часть средств заемщики получили по льготной ставке. Объем кредитования сезонных работ вырос на 20% – почти до 400 млрд рублей. Доля РСХБ в финансировании полевых работ во многих регионах превысила 90%. А в некоторых субъектах Россельхозбанк стал единственным кредитором.



«Это о том, как банк помогает «в поле». Однако наша роль – не только финансовая. РСХБ сегодня – это больше, чем банк. Мы с аграриями – «от поля до прилавка». И банком создана целая цифровая инфраструктура для такой комплексной поддержки», – сказал Борис Листов.



В экосистему РСХБ входит крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс страны «Своё Фермерство», одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов «Своё Родное», ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервисы для повышения качества жизни «Своё Село» и путешествий по стране «Своё За городом».



Помимо развития своей «цифры», РСХБ стимулирует разработку высоких технологий в АПК. С этой целью создана экосистема поддержки стартапов под названием «Агрокод». Сегодня в этом сообществе более 2000 инноваторов. Все стартапы проходят жесткий отбор инвесторами в рамках «АгроинвестКлуба» под эгидой банка. В качестве примеров глава РСХБ привёл агрокоптер-опрыскиватель; технологию, которая позволяет при помощи беспилотников и нейронных сетей облетать поля, распознавать сорняки и рекомендовать конкретные объемы их обработки гербицидами; цифровое решение, определяющее наличие вредителей и дающее четкие рекомендации для их устранения; а также платформу по картированию урожайности в режиме реального времени.



На правах рекламы Председатель Правления Россельхозбанка Борис Листов выступил на пленарном заседании Всероссийского дня поля-2022 в Калининградской области, которое прошло под руководством Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.– сказал министр. Дмитрий Патрушев отметил высокое качество цифровых сервисов РСХБ и призвал аграриев активнее пользоваться ими.На вопрос министра, хватает ли банку средств для кредитования АПК, Борис Листов ответил, что «у РСХБ достаточно капитала и ликвидности для кредитования сельхозпроизводителей и их амбициозных планов. Средства есть. Как и прежде, готовы поддерживать хороших заемщиков и хорошие проекты».По словам главы РСХБ, банк ежегодно наращивает объёмы поддержки АПК. Так, в первой половине 2022 года РСХБ предоставил отрасли 877 млрд рублей – на 3,4% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Значительную часть средств заемщики получили по льготной ставке. Объем кредитования сезонных работ вырос на 20% – почти до 400 млрд рублей. Доля РСХБ в финансировании полевых работ во многих регионах превысила 90%. А в некоторых субъектах Россельхозбанк стал единственным кредитором.– сказал Борис Листов.В экосистему РСХБ входит крупнейший сельскохозяйственный маркетплейс страны «Своё Фермерство», одна из ведущих интернет-платформ для продажи фермерских продуктов «Своё Родное», ресурс для образования и поиска работы в АПК «Я в Агро», сервисы для повышения качества жизни «Своё Село» и путешествий по стране «Своё За городом».Помимо развития своей «цифры», РСХБ стимулирует разработку высоких технологий в АПК. С этой целью создана экосистема поддержки стартапов под названием «Агрокод». Сегодня в этом сообществе более 2000 инноваторов. Все стартапы проходят жесткий отбор инвесторами в рамках «АгроинвестКлуба» под эгидой банка. В качестве примеров глава РСХБ привёл агрокоптер-опрыскиватель; технологию, которая позволяет при помощи беспилотников и нейронных сетей облетать поля, распознавать сорняки и рекомендовать конкретные объемы их обработки гербицидами; цифровое решение, определяющее наличие вредителей и дающее четкие рекомендации для их устранения; а также платформу по картированию урожайности в режиме реального времени.На правах рекламы



