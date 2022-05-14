Корпоративный агротуризм будет доступен на платформе Своё За городом Комментариев: 0



Высокий спрос на агро-, эко- и гастротуры послужил драйвером к диверсификации туризма по целевым аудиториям. РСХБ, отмечая возросшее количество запросов от юридических лиц на агротуры, принял решение расширить линейку своих туристических предложений.



Пилотный проект в направлении корпоративного туризма на платформе Своё За городом запускается в июне 2022. Он будет включать в себя 5 туров на 5 разных ферм. Для старта проекта была выбрана Московская область, которая, например, предлагает поездку на страусиную ферму «Русский Страус».



«За время пандемии общение между коллегами во многих организациях перешло в онлайн-формат. Это сказалось на продуктивности сотрудников и общих результатах работы, – отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка. – Мы верим, что совместные корпоративные поездки, к тому же такие интересные и познавательные, как предлагает платформа Своё За городом, положительно скажутся на атмосфере в коллективе и повысят эффективность как отдельно взятых сотрудников, так и всей компании. К тому же, офисные работники смогут познакомиться с сельским хозяйством и узнать больше о жизни на ферме».



РСХБ планирует расширить географию корпоративных фермерских туров до 15 вариантов, среди которых будут маршруты в Краснодарский край, Ленинградскую область и на побережье Черного моря.



На правах рекламы Аналитики платформы Своё За городом Россельхозбанка отмечают более чем троекратное увеличение спроса на фермерские туры за последний год. Чаще всего россияне отправлялись в агротуры в Московскую область, Калмыкию и Краснодарский край.Высокий спрос на агро-, эко- и гастротуры послужил драйвером к диверсификации туризма по целевым аудиториям. РСХБ, отмечая возросшее количество запросов от юридических лиц на агротуры, принял решение расширить линейку своих туристических предложений.Пилотный проект в направлении корпоративного туризма на платформе Своё За городом запускается в июне 2022. Он будет включать в себя 5 туров на 5 разных ферм. Для старта проекта была выбрана Московская область, которая, например, предлагает поездку на страусиную ферму «Русский Страус».– отмечает Елена Батурова, директор Центра развития финансовых технологий Россельхозбанка.РСХБ планирует расширить географию корпоративных фермерских туров до 15 вариантов, среди которых будут маршруты в Краснодарский край, Ленинградскую область и на побережье Черного моря.На правах рекламы



