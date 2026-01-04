Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области Комментариев: 0



По словам губернатора, одна из стратегических задач — снизить зависимость экономики региона от аграрного сектора за счёт развития промышленности. Для этого в области активно применяется кластерный подход, который уже доказал свою эффективность. В настоящее время в регионе функционируют три промышленных кластера: в сфере сельхозмашиностроения, мебельного производства и нефтегазовой отрасли.



Отдельный блок интервью был посвящён Мичуринску. Евгений Первышов подтвердил намерение сохранить за городом статус единственного в России аграрного наукограда, срок действия которого истекает в 2027 году. Уже началась подготовка новой 15-летней стратегии развития. Власти видят будущее Мичуринска в решении задач аграрной науки, технологическом обеспечении экономики и комплексном развитии городской среды для учёных, студентов и жителей.



Значительное внимание в интервью уделено дорожной инфраструктуре. В регионе утверждён шестилетний план дорожной деятельности до 2030 года с общим объёмом финансирования 44,8 млрд рублей. В 2026 году планируется реализация двух крупных проектов — ремонт почти 63 км трассы «Тамбов — Шацк — Сосновка — Староюрьево — Первомайский» и приведение в нормативное состояние 21 км дороги Сатинка — Медное — Рассказово — Уварово — Мучкапский.



Также в числе приоритетов — строительство путепровода в Мичуринске, который соединит центр города с Агротехнопарком. Федеральное финансирование на этот объект предусмотрено на 2026–2027 годы.



По оценке губернатора, сейчас в нормативном состоянии находятся 56% региональных и 37,4% местных дорог. Для полного обновления дорожной сети потребуются значительно большие объёмы инвестиций, однако региональные власти намерены последовательно наращивать финансирование и привлекать федеральные средства.



