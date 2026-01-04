Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Новые сапоги всегда жмут.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

С наступающим Новым годом!

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

Мичуринские ветераны приняли участие в шествии добровольческих движений

В Новоникольском открыли мемориальную доску кавалеру ордена Мужества Алексею Жукову

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа

Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Ветераны Мичуринска доставили гуманитарную помощь бойцам в зону СВО

В Мичуринске открыли мемориальную доску старшему прапорщику Андрею Басову

Суд по делу о гибели рыбы в пруду Рогатый обрастает противоречиями: чиновники заявили, что «замора не было»

Ветераны Мичуринска отправили новую партию помощи на фронт

На брифинге "Новых людей" рассказали о нарушениях, зафиксированных на выборах в Тамбовской области

"Новые люди" открыли ситуационный центр в Тамбове для наблюдения за выборами

» » » Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области

Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области

Вчера, 22:52
Комментариев: 0
Версия для печати
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт».

По словам губернатора, одна из стратегических задач — снизить зависимость экономики региона от аграрного сектора за счёт развития промышленности. Для этого в области активно применяется кластерный подход, который уже доказал свою эффективность. В настоящее время в регионе функционируют три промышленных кластера: в сфере сельхозмашиностроения, мебельного производства и нефтегазовой отрасли.

Отдельный блок интервью был посвящён Мичуринску. Евгений Первышов подтвердил намерение сохранить за городом статус единственного в России аграрного наукограда, срок действия которого истекает в 2027 году. Уже началась подготовка новой 15-летней стратегии развития. Власти видят будущее Мичуринска в решении задач аграрной науки, технологическом обеспечении экономики и комплексном развитии городской среды для учёных, студентов и жителей.

Значительное внимание в интервью уделено дорожной инфраструктуре. В регионе утверждён шестилетний план дорожной деятельности до 2030 года с общим объёмом финансирования 44,8 млрд рублей. В 2026 году планируется реализация двух крупных проектов — ремонт почти 63 км трассы «Тамбов — Шацк — Сосновка — Староюрьево — Первомайский» и приведение в нормативное состояние 21 км дороги Сатинка — Медное — Рассказово — Уварово — Мучкапский.

Также в числе приоритетов — строительство путепровода в Мичуринске, который соединит центр города с Агротехнопарком. Федеральное финансирование на этот объект предусмотрено на 2026–2027 годы.

По оценке губернатора, сейчас в нормативном состоянии находятся 56% региональных и 37,4% местных дорог. Для полного обновления дорожной сети потребуются значительно большие объёмы инвестиций, однако региональные власти намерены последовательно наращивать финансирование и привлекать федеральные средства.

В завершение Евгений Первышов подчеркнул, что ключевая цель региональной политики — формирование устойчивой экосистемы для жизни и работы: с доступной медициной, образованием и возможностями профессиональной самореализации, прежде всего для молодёжи.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного ...

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют по ...

Евгений Первышов рассказал о стратегии развития региона и проблемах концесс ...

Тамбовские единоросы проводят праймериз по выдвижению кандидата в губернато ...

В Тамбовской области в 2025 году отремонтируют 270 км дорог, два моста и пу ...

Евгений Первышов: «Завершение реконструкции филармонии в Тамбове в 2025 год ...



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Евгений Первышов обозначил приоритеты развития промышленности и инфраструктуры Тамбовской области

Вчера, 22:52
0
Глава Тамбовской области Евгений Первышов в интервью ТАСС рассказал о ключевых промышленных и инфраструктурных проектах, которые, по замыслу региональных властей, должны стать драйверами экономического роста. Основные тезисы интервью проанализировало деловое издание «Вердикт». По словам

Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного наукограда

4 января 2026
0
Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о

Тамбовчанам предложили экологично расстаться с новогодними ёлками

3 января 2026
0
В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В

Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп

2 января 2026
0
Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.

Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий

1 января 2026
0
В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у

С наступающим Новым годом!

31 декабря 2025
0
Дорогие читатели «Тамбов-информ»! Спасибо, что весь год были с нами: читали, делились ссылками, подсказывали темы, поправляли детали и помогали делать новости точнее. Ваше внимание и участие — главная причина, по которой региональная повестка остаётся живой и по-настоящему полезной.

Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет

30 декабря 2025
0
Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного

Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом

30 декабря 2025
0
Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой

В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом

30 декабря 2025
0
В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается

Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника

30 декабря 2025
0
АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.

Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники

29 декабря 2025
0
В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан

29 декабря 2025
0
В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.

Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено

29 декабря 2025
0
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим

Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми

29 декабря 2025
0
С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на

Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании

28 декабря 2025
0
В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам

Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,4 млн рублей за загрязнение почв

28 декабря 2025
0
Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области. Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют подход к ЖКХ

27 декабря 2025
0
В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и

Дело о гибели пенсионера в Котовске: под суд пойдёт директор управляющей компании

27 декабря 2025
0
Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по

За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки

26 декабря 2025
0
В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что

Водителя, сбившему насмерть школьника у здания «Водоканала», заключили под домашний арест

26 декабря 2025
0
Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест. Трагедия

Московская компания оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков в Тамбовской области

26 декабря 2025
0
Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое
Copyrights © 2001-2025
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2025 E-mail: info@taminfo.ru
При использовании материалов сайта гиперссылка обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, администрация, анжи, Бетин, блокада, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, дтп, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги