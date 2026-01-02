Власти Тамбовской области намерены продлить статус Мичуринска как аграрного наукограда 0 Статус Мичуринска как единственного в России аграрного наукограда истекает в 2027 году, однако власти Тамбовской области намерены его сохранить и продлить. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в интервью ТАСС. По его словам, речь идёт не только о формальном продлении статуса, но и о

Тамбовчанам предложили экологично расстаться с новогодними ёлками 0 В Тамбове в первые дни нового года начала работать акция по сбору и переработке новогодних елей. Горожанам предлагают не выбрасывать праздничные деревья, а сдать их на переработку. Пункт приёма открыт с 1 по 15 января и находится на улице Бастионной, 29. Он работает ежедневно с 8:00 до 17:00. В

Тамбов стал победителем всероссийского конкурса въездных стел и входных групп 0 Тамбов занял первое место на втором Всероссийском конкурсе «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». Город одержал победу сразу в двух номинациях — «Въездные стелы» (проект) и «Входные группы». В последней категории был отмечен вход в Ахлебиновскую рощу.

Новогодняя ночь в Тамбовской области прошла без происшествий 0 В новогоднюю ночь 1 января 2026 года в Тамбовской области состоялось 16 массовых мероприятий, приуроченных к встрече Нового года. По оценке правоохранительных органов, участие в них приняли до пяти тысяч человек. Наибольшее количество праздничных площадок работало в Тамбове. Мероприятия прошли у

С наступающим Новым годом! 0 Дорогие читатели «Тамбов-информ»! Спасибо, что весь год были с нами: читали, делились ссылками, подсказывали темы, поправляли детали и помогали делать новости точнее. Ваше внимание и участие — главная причина, по которой региональная повестка остаётся живой и по-настоящему полезной.

Резонансное ДТП у «Водоканала» в Тамбове: дело передали в Следственный комитет 0 Уголовное дело о гибели 8-летнего мальчика, сбитого автомобилем рядом со зданием «Водоканала» в Тамбове, передано в следственный отдел по Октябрьскому району СУ СК России по Тамбовской области. Об этом сообщило деловое издание «Вердикт», отметив, что решение принято на фоне широкого общественного

Работавший в Тамбове подрядчик «СУ 1» может быть признан банкротом 0 Компания ООО «СУ 1», хорошо известная в Тамбовской области скандальными муниципальными контрактами, оказалась под угрозой банкротства. Липецкое управление ФНС направило заявление о признании подрядчика несостоятельным в Арбитражный суд Липецкой области. Размер задолженности перед налоговой службой

В Тамбовском округе турбаза может лишиться права пользования Экстальским прудом 0 В Тамбовском муниципальном округе под угрозой оказалось дальнейшее функционирование турбазы «Экстальский рыбак». Региональное министерство экологии и природных ресурсов обратилось в арбитражный суд с иском о прекращении права пользования Экстальским прудом, которым в настоящее время распоряжается

Тамбовский спиртзавод «Амбер Талвис» переоформил лицензию после смены собственника 0 АО «Амбер Талвис», одно из ключевых предприятий алкогольного рынка Тамбовской области, переоформило лицензию на производство и оборот спирта. Как следует из данных Федресурса, компании выдано новое разрешение на производство, хранение и поставку этилового спирта-ректификата из пищевого сырья.

Регоператор ТКО напомнил тамбовчанам о правилах вывоза мусора в новогодние праздники 0 В канун новогодних и рождественских праздников региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами — «Тамбовская сетевая компания» — обратилась к жителям Тамбовской области с напоминанием о правилах обращения с мусором. В компании отмечают, что в праздничный период объёмы отходов

В Мичуринске почтили память участников боевых действий в годовщину ввода войск в Афганистан 0 В Мичуринске отметили 46-ю годовщину ввода советских войск в Афганистан. Эта дата остаётся памятной для воинов-интернационалистов, ветеранов локальных конфликтов и всех, кто чтит подвиг земляков и неравнодушен к истории страны.

Расследование дела Максима Егорова о получении взяток завершено 0 Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего губернатора Тамбовской области Максима Егорова. По данным ведомства, ему вменяется получение взяток в особо крупном размере — речь идёт как минимум о 84 млн рублей. Следствие считает, что в 2022–2024 годах Максим

Отделение СФР по Тамбовской области приняло более 2 тысяч заявлений на перерасчёт пенсии от мам с пятью и более детьми 0 С 2026 года уход за всеми детьми будет учитываться при оформлении пенсии без ограничений. Новые правила распространяют свое действие не только на женщин, которые начнут выходить на пенсию с 2026 года, но и на тех, которые уже получают пенсионные выплаты. В регионе проживает 2,5 тысячи вышедших на

Реестр семейных предприятий Тамбовской области за год вырос на 82 компании 0 В Тамбовской области в 2025 году продолжилось расширение реестра семейных предприятий. Итоги работы с семейным бизнесом подвели 26 декабря на заседании комиссии при министерстве промышленности и торговли региона. В ходе заседания комиссия рассмотрела 15 заявок, все хозяйствующие субъекты по итогам

Администрацию Кирсанова обязали выплатить более 5,4 млн рублей за загрязнение почв 0 Арбитражный суд Тамбовской области удовлетворил иск о взыскании с администрации города Кирсанова более 5,4 млн рублей за вред, причинённый почвам. О принятом решении сообщили в Управлении Росприроднадзора по Тамбовской области. Основанием для разбирательства стало обращение местных жителей. В 2022

Ежегодный ремонт сетей и федеральные деньги: в Тамбовской области меняют подход к ЖКХ 0 В Тамбовской области коммунальную инфраструктуру намерены обновлять ежегодно и на постоянной основе. Соответствующее поручение дал глава региона Евгений Первышов, указав, что мероприятия по ремонту и модернизации должны быть включены в производственные программы всех ресурсоснабжающих организаций и

Дело о гибели пенсионера в Котовске: под суд пойдёт директор управляющей компании 0 Прокуратурой Тамбовской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора управляющей организации. Ему вменяется п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлёкшее по

За «Кристаллом» в Тамбове планируют построить оздоровительный комплекс вместо жилой высотки 0 В Тамбове, судя по всему, подходит к логическому завершению многолетняя история с пустующей территорией за Ледовым дворцом спорта «Кристалл». Участок, который годами оставался символом затянувшегося ожидания и предметом споров, наконец получил более-менее понятный вектор развития — и, что

Водителя, сбившему насмерть школьника у здания «Водоканала», заключили под домашний арест 0 Октябрьский районный суд Тамбова избрал меру пресечения водителю автомобиля «Тойота Камри», сбившему насмерть 8-летнего мальчика у здания тамбовского «Водоканала» на улице Тулиновской. Как сообщили в суде, по итогам рассмотрения ходатайства следствия обвиняемому назначен домашний арест. Трагедия

Московская компания оспаривает включение в реестр недобросовестных поставщиков в Тамбовской области 0 Московское ООО Научно-испытательный центр строительных материалов и конструкций («НИЦ СМК») обратилось в Арбитражный суд Тамбовской области с иском к УФАС России по Тамбовской области, оспаривая решение антимонопольного органа о включении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Исковое