Дмитрий Патрушев и Оксана Лут посетили стенд Тамбовской области на выставке «Золотая осень»
Вчера, 11:11
В Москве открылась крупнейшая сельскохозяйственная выставка страны — «Золотая осень – 2025» (0+). В числе участников — делегация Тамбовской области под руководством губернатора Евгения Первышова.
Региональный стенд посетили заместитель председателя правительства России Дмитрий Патрушев и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут. Глава региона представил федеральным гостям цифровую платформу «История поля» — отечественную систему управления сельхозпроизводством, которая автоматизирует все этапы работы от посева до уборки урожая.
— Безусловно, продолжим активно внедрять современные технологии и поддерживать региональных разработчиков, — подчеркнул Евгений Первышов.
Сегодня в аграрной сфере Тамбовской области активно внедряются беспилотные технологии мониторинга полей, точное земледелие на основе спутниковых систем, «умные» теплицы и фермы, а также новые методы хранения урожая сахарной свёклы.
Главной темой регионального стенда в этом году стал вклад Ивана Мичурина в развитие отечественного садоводства. Также посетителям представлены лучшие достижения и проекты Тамбовской области в агропромышленном комплексе.
Евгений Первышов принял участие в пленарном заседании под руководством председателя правительства России Михаила Мишустина, где обсуждались вопросы цифровизации сельского хозяйства. Премьер отметил, что благодаря современным технологиям в стране повышается урожайность и качество агропродукции.
В рамках форума Тамбовская область планирует подписать шесть соглашений, направленных на развитие агропромышленного сектора региона.
Сегодня регион стабильно входит в число лидеров России по производству муки, сахара, мяса птицы и мясного животноводства. Ежегодно область получает около 2 млрд рублей федеральной поддержки от Министерства сельского хозяйства РФ, что помогает аграриям внедрять инновации и повышать эффективность производства.
Фото: Павел Васильев
