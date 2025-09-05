К 2030 году Тамбовская область планирует выйти на производство 58 тысяч тонн яблок Комментариев: 0



Тамбовщина традиционно считается центром российского садоводства: научная база региона восходит к школе селекционера Ивана Мичурина. Сегодня в области работают более 60 предприятий и фермерских хозяйств, из которых десять ведут историю от советских садхозов. Площадь садов достигает 8 тысяч гектаров, свыше 75% из них — интенсивного типа. Каждый год закладывается более 200 гектаров новых насаждений.



Однако, как признал Евгений Первышов, регион пока далёк от полной самообеспеченности фруктами. «В 2023 году уровень обеспеченности плодовой продукцией составил 45% в целом по России и 43% в Тамбовской области. В 2024 году урожай был полностью потерян из-за возвратных весенних заморозков», — отметил он.



По информации Минсельхоза региона, с учётом выхода на плодоношение молодых садов, к 2030 году объём производства яблок должен достичь 58 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы полностью закрыть потребности населения области в яблоках местного производства.



«Важно отметить, что садоводство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Тамбовской области. Всего в период 2021–2025 годов на поддержку садоводства региона направлено свыше 1,4 млрд рублей бюджетных средств», — подчеркнула врио замглавы региона, министр сельского хозяйства Алена Сытова.



В дискуссиях приняли участие представители федеральных и региональных ведомств, научных и образовательных учреждений, а также ассоциации садоводов России. Обсуждались внедрение современных технологий, системы хранения урожая, подготовка кадров и необходимость увеличения потребления фруктов и ягод для перехода к здоровому питанию.



Фото: Павел Васильев В Мичуринске в рамках 19-й всероссийской выставки «День садовода» обсудили перспективы развития садоводства и вопросы продовольственной безопасности. В конференции принял участие врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов.Тамбовщина традиционно считается центром российского садоводства: научная база региона восходит к школе селекционера Ивана Мичурина. Сегодня в области работают более 60 предприятий и фермерских хозяйств, из которых десять ведут историю от советских садхозов. Площадь садов достигает 8 тысяч гектаров, свыше 75% из них — интенсивного типа. Каждый год закладывается более 200 гектаров новых насаждений.Однако, как признал Евгений Первышов, регион пока далёк от полной самообеспеченности фруктами. «В 2023 году уровень обеспеченности плодовой продукцией составил 45% в целом по России и 43% в Тамбовской области. В 2024 году урожай был полностью потерян из-за возвратных весенних заморозков», — отметил он.По информации Минсельхоза региона, с учётом выхода на плодоношение молодых садов, к 2030 году объём производства яблок должен достичь 58 тысяч тонн. Этого хватит, чтобы полностью закрыть потребности населения области в яблоках местного производства.«Важно отметить, что садоводство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса Тамбовской области. Всего в период 2021–2025 годов на поддержку садоводства региона направлено свыше 1,4 млрд рублей бюджетных средств», — подчеркнула врио замглавы региона, министр сельского хозяйства Алена Сытова.В дискуссиях приняли участие представители федеральных и региональных ведомств, научных и образовательных учреждений, а также ассоциации садоводов России. Обсуждались внедрение современных технологий, системы хранения урожая, подготовка кадров и необходимость увеличения потребления фруктов и ягод для перехода к здоровому питанию.Фото: Павел Васильев



