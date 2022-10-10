Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Огорошенный судьбою, ты все ж не отчаивайся!
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов

В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО

Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку»

Администрация Тамбова не смогла завершить в срок губернаторский проект «Дворы Тамбовщины»

Максим Егоров определился со своими замами

В Мичуринском районе прошла военно-спортивная игра «В зоне повышенного внимания»

В Тамбове ремонтируют асфальтовые дороги цементом

В Тамбове сорвали сроки реализации программы «Дворы Тамбовщины» в части асфальтирования

Задержана руководитель Управления здравоохранения Тамбовской области

В Тамбовской области стартовал второй день голосования

Избирательные участки Тамбовской области приступили к работе

» » Тамбовские садоводы собрали 10 тысяч тонн яблок

Тамбовские садоводы собрали 10 тысяч тонн яблок

Сегодня, 11:54
Комментариев: 0
Версия для печати
Тамбовские садоводы собрали 10 тысяч тонн яблокВ Тамбовской области продолжаются работы по сбору урожая яблок. Сельхозпроизводители собрали плоды с 77 процентов всех плодоносящих площадей. Валовой сбор составляет 10 тысяч тонн яблок. Напомним, что общая площадь сбора в этом году составляет 1665 гектаров садов.

В Тамбовской области работает 12 специализированных садоводческих хозяйств.

На сегодняшний день самый большой вклад в плодовую корзину региона внесли садоводы Петровского района, собрав почти 5 тысяч тонн плодов. 2,5 тысячи тонн яблок – вклад сельхозпроизводителей Жердевского района. Именно здесь отмечена самая высокая урожайность яблок – 200 центнеров с гектара.

Наибольшие площади яблоневых садов находятся в Мичуринском районе – они занимают 503 гектара. Свыше 400 гектаров садов расположены в Первомайском районе. С такой же площади предстоит собрать урожай яблок в Петровском районе.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

У сельских тружеников – горячая пора

Стартовал сбор яблок в хозяйствах области

Садоводы собирают урожай-2021

В садах Тамбовщины собран богатый урожай

Большинство садоводческих хозяйств области приступили к сбору урожая яблок

В Тамбовской области собрано 2,3 млн. тонн зерна



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Тамбовские садоводы собрали 10 тысяч тонн яблок

Сегодня, 11:54
0
В Тамбовской области продолжаются работы по сбору урожая яблок. Сельхозпроизводители собрали плоды с 77 процентов всех плодоносящих площадей. Валовой сбор составляет 10 тысяч тонн яблок. Напомним, что общая площадь сбора в этом году составляет 1665 гектаров садов.

Оптимизация докатилась до «Сбербанка», который убрал «умные» остановки

Сегодня, 11:45
0
В Тамбове ПАО «Сбербанк» решил убрать 13 «умных» остановочных пунктов с улиц города в рамках кампании по оптимизации расходов кредитного учреждения. Изначально они должны были быть с кнопкой экстренного вызова полиции, Wi-Fi, банкоматом, онлайн-табло, подключенным к единой информационной системе.

К Тамбову планируют присоединить шесть населённых пунктов

Вчера, 15:34
0
В Правительстве Тамбовской области утвердили дорожную карту по присоединению к Тамбову шести населенных пунктов Тамбовского района, а именно п. Строитель, с. Бокино, д. Лужки, п. Тригуляй, с. Покрово-Пригородное и д. Перикса, где проживают около 30 тысяч человек.

Россельхозбанк в Тамбове выступил на конференции по повышению финансовой грамотности

10 октября 2022
0
Заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Александр Обыдённов принял участие в работе делового центра, который открылся на базе одного из подразделений Державинского университета. Мероприятие объединило на своей площадке руководство региона, представителей федеральных органов

Тамбовчане убрали от мусора берег Цны

10 октября 2022
0
В Пригородном лесу Тамбова прошел субботник. Тамбовчане убрали от мусора берег Цны протяженностью один километр. Экологическая акция организована по проекту «Вода России» нацпроекта «Экология».

В Тамбове открылась выставка картин Александра Стрыгина

10 октября 2022
0
В Тамбове в КДЦ «Мир» бесплатно можно посетить выставку картин Александра Стрыгина (0+).

Один из символов Тамбова в сфере ЖКХ выставлен на продажу

10 октября 2022
0
За 7 млн рублей планируют продать строение «Белый бак», который располагается в Советском районе города Тамбова, в одноименном микрорайоне.

Тамбовчане: «В квартирах холодно и сыро»

9 октября 2022
0
Несмотря на то, что еще в сентябре было объявлено о начале отопительного сезона в Тамбова до настоящего момента во многих квартирах нет тепла, об этом сообщает горожане, жалуясь Главе Тамбовской области.

«Спартак» обыграл липецкий «Металлург»

9 октября 2022
0
Вчера на выезде тамбовский ФК «Спартак» вышел на поле с липецким «Металлургом». В начале первого тайма липчане чаще владели мячом, но острых моментов у ворот обеих команд почти не было.

За 9 млн рублей предприниматель из Подмосковья опилит деревья в Тамбове

9 октября 2022
0
До конца года в Тамбове предприниматель из Московской области за 9 млн рублей произведет удаление аварийных и сухостойных деревьев и выкорчевывание пней. Больше всего сухостойных и аварийных деревьев запланировано попилить в центральной части областного центра. В частности, в адресный список вошли

В посёлке Тригуляй идёт борьба за сохранение леса

8 октября 2022
0
По решению властей лесной участок около посёлка Тригуляй передали под освоение СНТ «Февраль». Возмущённые этим местные жители по инициативе активиста Александра Васильева стали собирать подписи для коллективного обращения в прокуратуру.

Депутаты в Мичуринске утвердили новые премии для чиновников

8 октября 2022
0
На днях состоялось 28-е заседание Мичуринского городского Совета депутатов. В повестку дня были включены 15 вопросов. Среди прочего депутаты приняли решение о введении новых премий для муниципальных служащих в городе Мичуринске. Теперь чиновникам полагаются ежеквартальные и годовые премии.

Улучшение качества жизни 75 тыс. семей – Россельхозбанк подвел итоги «сельской ипотеки»

7 октября 2022
0
Россельхозбанк выдал кредиты 75 тысячам семей на улучшение жилищных условий в рамках «Сельской ипотеки», став лидером этой программы. Общая сумма выдач достигла 150 млрд рублей. Об этом сообщил глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Администрация Тамбова требует с Александра Боброва почти 6 млн рублей

7 октября 2022
0
В суде рассматривается иск администрации города Тамбова к бывшему руководителю органа Александру Боброву о взыскании почти 6 млн рублей ущерба, который был нанесен покупкой скандально известного служебного автомобиля Lexus LS 460 плюс арендная плата за его использование.

По иску прокуратуры в пользу ребенка взыскана компенсация за укус собаки

7 октября 2022
0
Заместителем прокурора области Эдуардом Гиматовым принято участие в рассмотрении гражданского дела по иску прокуратуры Советского района г. Тамбова о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, которого укусила бездомная собака.

В Мичуринске состоялось открытие мемориальной доски солдату, погибшему во время проведения СВО

6 октября 2022
0
В г. Мичуринске 5 октября 2022 г. состоялось открытие мемориальной доски Харитонову Анатолию, погибшему во время проведения специальной военной операции на Украине.

Ушел из жизни Валерий Смолеев

6 октября 2022
0
На 72-м году ушел из жизни один из основателей тамбовского телевидения Валерий Александрович Смолеев.

С начала года Россельхозбанк выдал АПК более 1,2 трлн рублей

6 октября 2022
0
Россельхозбанк финансирует агросектор своевременно и в полном объеме: с начала 2022 года объем выдач превысил 1,2 трлн руб. Почти половина из этих средств - по льготной ставке. Об этом рассказал глава РСХБ Борис Листов в ходе 24-й Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень».

На заводе "КомЭк" отключили видеонаблюдение после новостей про уголовное дело

6 октября 2022
0
На мусоросортировочном комплексе "КомЭк" в Тамбовском районе с 1 октября прекращена работа объектов фото-видео фиксации, обеспечивающих контроль деятельности по обработке и захоронению твёрдых коммунальных отходов. Это произошло после того, как широкой общественности стало известно об уголовном

Тамбовчан приглашают на «Осеннюю ярмарку»

6 октября 2022
0
В предстоящую субботу, 8 октября, в Тамбове развернется «Осенняя ярмарка». Для удобства жителей и гостей региона ярмарочная торговля пройдет на центральной площадке Тамбова, рядом с Ледовым дворцом спорта «Кристалл».

По вопросам отопления в Тамбове работает горячая линия

5 октября 2022
0
С 28 сентября в городе Тамбове был объявлен отопительный сезон. В настоящее время теплоноситель поступил во многие многоквартирные дома. Пуско-наладочные работы в жилом секторе должны завершить за неделю.
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
1 мая, абитуриент, авария, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, студенты, Тамбов, тамбовская область, ТГТУ, Шанина, юрий жирков

Показать все теги