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Стартовал сбор яблок в хозяйствах области
Садоводы Жердевского района приступили к уборке урожая яблок 2022 года, уже 25 тонн яблок сняты с деревьев (3 гектара) и отправлены на реализацию. Всего в этом году планируется собрать урожай с 137 гектаров садов Жердевского района.
Следом за ними будут собирать урожай центральные районы нашей области. Самые крупные яблоневые сады располагаются в Мичуринском районе, далее идет Первомайский и Петровский район.
По прогнозам садоводов, в 2022 году в сельхозпредприятиях Тамбовской области планируется собрать около 20 тысяч тонн плодов.
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Садоводы Жердевского района приступили к уборке урожая яблок 2022 года, уже 25 тонн яблок сняты с деревьев (3 гектара) и отправлены на реализацию. Всего в этом году планируется собрать урожай с 137 гектаров садов Жердевского района.
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