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» » Садоводы собирают урожай-2021

Садоводы собирают урожай-2021

Сегодня, 09:27
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Садоводы собирают урожай-2021По оперативной информации управления сельского хозяйства Тамбовской области, специализированными садоводческими хозяйствами собрано свыше 10 тысяч тонн яблок и 28 тонн ягод. Уборочные работы в садоводческих хозяйствах региона продолжаются.

Больше всего яблок собрано в хозяйствах Петровского района – 5 тысяч тонн. Свыше 2 тысяч тонн собрано в Жердевском районе. Вклад садоводов Первомайского района – 1,8 тысячи тонн плодов, Мичуринского района – 1,2 тысячи тонн.
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