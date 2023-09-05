Гостиный двор передадут ТГУ 0 Гостиный двор в Тамбове будет передан ТГУ. Это решение было объявлено во время совещания, проведенного главой Тамбовской области, Максимом Егоровым. Главной темой обсуждения стало будущее объекта культурного наследия федерального значения — "Гостиного двора". После долгих обсуждений было принято

В Тамбовской области продолжается сбор яблок 0 В Тамбовской области на сегодняшний день уже собрано 2,4 тысячи тонн яблок с площади в 321 гектар на садоводческих хозяйствах. В этом году планируется собрать урожай яблок с общей площади 1955 гектаров плодоносящих садов.

В центре Тамбова произошла перестрелка 0 Полицейские задержали мужчину в возрасте 34 лет, который 11 августа произвел стрельбу на улице Пятницкой в Тамбове.

Тамбовские аграрии начали сбор урожая подсолнечника 0 Сельскохозяйственные предприятия в округах Бондарского, Жердевского, Пичаевского и Рассказовского уже начали собирать урожай подсолнечника, который охватывает площадь более 66 тысяч гектаров земельных участков.

В Татаново продолжается стройка на берегу Цны 0 Жители Заречья, населенного пункта Татановского сельсовета, продолжают высказывать недовольство в связи с строительством, которое активно осуществляется в непосредственной близости к реке Цна.

Многодетной семье насчитали несуществующие коммунальные долги 0 Прокуратурой Октябрьского района города Тамбов проведена проверка по жалобе матери, воспитывающей нескольких детей, на необоснованное взыскание задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

Возбуждено уголовное дело после гибели 11-летнего мальчика 0 В Тамбове возбуждено уголовное дело после смерти ребенка, по ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения медицинскими работниками своих профессиональных обязанностей).

В МФЦ открыли центр для самообслуживания 0 Получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме стало более удобным и доступным с 1 сентября в многофункциональных центрах Тамбовской области благодаря введению секторов пользовательского сопровождения.

Крупную строительную компанию ожидает банкротство 0 Арбитражный суд Тамбовской области получил заявление о банкротстве ООО "Первая строительная компания" из-за задолженности в размере 26,6 миллионов рублей. Заявление было подано другим застройщиком, а именно ООО СЗ "Техком".

Возбуждено уголовное дело в отношении по факту неуплаты 323 миллиона рублей налогов 0 На основе анализа материалов, предоставленных налоговой службой, следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области возбудило уголовное дело в отношении одной компании из Тамбова, которая специализируется на производстве и транспортировке битумных смесей, по

ФК «Спартак» обыграл на домашнем матче «Композит» 0 В Тамбове состоялся домашний поединок ФК "Спартак", где соперниками выступила команда "Композит" из Павловского Посада.

Правительство Тамбовской области снова не смогло получить кредиты 0 На аукционах, связанных с предоставлением кредита правительству Тамбовской области, не поступило ни одной заявки. Электронные аукционы завершились 29 августа. Напомним, что регион планировал получить заем в размере 1 миллиарда 575 миллионов рублей на срок 730 дней.

Тамбовская область по состоянию рынка труда находится в аутсайдерах 0 В рейтинге регионов по состоянию рынка труда за 2022 год Тамбовская область заняла 55-е место. Это исследование было проведено по заказу агентства РИА Новости. При оценке данного рейтинга специалисты проанализировали восемь ключевых показателей, отражающих общую ситуацию в рассматриваемом регионе,

В Тамбове прошли мероприятия, посвященные Дню знаний 0 В Тамбове прошла череда праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний. В преддверии Дня знаний депутаты Тамбовской городской Думы поздравили первоклашек с наступающим Днем знаний.

В Котовске состоялся фестиваль профессий «Дети – наше будущее!» 0 2 сентября в городе Котовск прошел уже ставший традиционным фестиваль профессий под названием "Дети – наше будущее!" (0+), организованный компанией "Ланта". Этот праздник проводится с 2016 года, и с каждым годом он привлекает все больше партнеров, готовых создавать тематические площадки для детей,

За многомиллионные долги МУП «ТИС» ответит администрация Тамбова 0 Администрация города Тамбова не смогла оспорить в арбитражном суде решение о привлечении муниципалитета к ответственности по долгам МУП «Тамбовинвестсервис». Постановление апелляционной инстанции осталось в силе, но в течении двух месяцев оно может быть обжаловано в Верховном суде Российской

За последствия коммунальной аварии должностное лицо ООО «РКС-Тамбов» привлечено к ответственности 0 В связи с разрушением трубопровода, находящегося на улице Подвойского, подача холодной воды в жилые дома, расположенные на улицах Подвойского, Чичканова, Б. Васильева, 2-я Шацкая, Володарского и Пирогова в городе Тамбове была временно приостановлена. Этот инцидент случился вечером 24 августа и

Директор турфирмы в Мичуринске обманула клиентов на 10 млн рублей 0 Прокуратура утвердила обвинительное заключение в уголовном деле, связанном с мошенничеством и причинением серьезного ущерба в соответствии с частью 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это дело касается директора турфирмы ООО "Глобус Трэвел" в городе Мичуринске.

В Тамбове открыли новую школу 0 Первого сентября глава Тамбовской области Максим Егоров открыл новую школу в микрорайоне Телецентр в Тамбове. Школа № 2 специализируется на базовой инженерно-технологической подготовке учащихся и рассчитана на 2425 места. Ее строительство было осуществлено в рамках национального проекта