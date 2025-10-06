|
В Тамбовской области внедрят цифровую платформу для управления сельским хозяйством
Сегодня, 19:16
На выставке «Золотая осень» глава региона Евгений Первышов заявил, что Тамбовская область будет активно внедрять эффективные цифровые технологии в агропромышленный комплекс.
Губернатору представили отечественную облачную платформу «История поля», которую уже применяют некоторые агропредприятия региона. Эта система позволяет в режиме реального времени управлять всеми этапами сельхозпроизводства — от планирования посевов до анализа урожайности.
«История поля» объединяет учёт и контроль полевых работ, проводит мониторинг посевов с помощью дронов и искусственного интеллекта, анализирует погодные и почвенные данные, помогает оптимизировать ресурсы и повысить урожайность.
— Сегодня агропромышленный комплекс Тамбовской области — один из самых динамично развивающихся в стране, активно внедряющий цифровые технологии. Эффективные решения, как проект «История поля», необходимо внедрять во всех крупных хозяйствах региона, — отметил Евгений Первышов.
По словам губернатора, земельные ресурсы области уже задействованы почти полностью, поэтому регион делает ставку на интенсивное развитие и инновации — чтобы повышать производительность и обеспечивать устойчивый рост сельского хозяйства.
Фото: пресс-служба правительства ТО
