«Тамбовский хлебозавод» прекратил деятельность 0 «Тамбовский хлебозавод» на Лермонтовской прекратил работу. Об этом, со ссылкой на отдел продаж предприятия, сообщило деловое издание «Вердикт». По словам сотрудников, накануне у завода был последний рабочий день, после чего печи остановили. Телефоны приёмной не отвечают, а на сайте предприятия

Ленинский райсуд в Тамбове отремонтируют за 40 млн рублей 0 Управление судебного департамента в Тамбовской области объявило открытый конкурс на капитальный ремонт фасада здания Ленинского районного суда. Начальная цена контракта составляет 40,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок. Подвести итоги торгов планируют 2 апреля. Работы рассчитаны на

В Тамбовской области ежемесячную выплату из средств материнского капитала получают родители 1,9 тысячи детей 0 Выплату из средств материнского капитала получают тамбовские семьи, в которых проживает 1,9 тысячи детей до трех лет. В 2025 году на данную меру социальной поддержки региональное Отделение СФР по Тамбовской области направило 351 млн рублей.

Апелляция не поддержала «Волковский спиртзавод» в споре с налоговой 0 Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение первой инстанции по спору ЗАО «Волковский спиртзавод» с налоговой службой. Предприятие пыталось оспорить решения ФНС, связанные с авансовыми платежами по акцизу, но суд с этим не согласился. Суть спора сводилась к тому, что

Тамбовскую «Ланту» после обращения в доход государства выставили на аукцион 0 В марте на торги выставили ООО «Ланта», которое после решения суда перешло в собственность государства. Речь идёт о продаже 100% долей в уставном капитале компании. Информация об аукционе опубликована в ГИС «Торги». Стартовая стоимость актива составляет 438,2 млн рублей. Для участия потребуется

Пенсионер из Татанова отдал мошеннику 1,25 млн рублей из-за истории про стационарный телефон 0 Тамбовский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу 60-летнему гражданину Азербайджана, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он похитил у 90-летнего жителя села Татаново 1 250 000 рублей. Как сообщается, преступление произошло 27

В Тамбове на торги выставили строительство коллектора и водовода за 500 миллионов рублей 0 На фоне затяжных проблем в коммунальной сфере Тамбова город запускает две новые стройки через конкурсы. «Единая служба заказчика» объявила электронные закупки на канализационный коллектор и водовод, суммарная начальная стоимость контрактов превышает 499,8 млн рублей. Один из проектов связан с

Коммерческая организация в Котовске задержала зарплату 187 сотрудникам на 41,9 млн рублей 0 Проверка прокуратуры Котовска выявила задолженность по оплате труда в коммерческой организации. Как сообщили в надзорном ведомстве, зарплату вовремя не получили 187 работников, общий объём долга превысил 41,9 млн рублей. Прокурор отреагировал на нарушение трудового законодательства представлением

В Мичуринске проверяют чиновников после сделки с участком госземли площадью свыше 1 га 0 Прокуратура Тамбовской области сообщила о возбуждении уголовного дела после проверки в Мичуринском округе. Поводом стала передача юридическому лицу земельного участка площадью более 1 гектара без проведения торгов. По данным надзорного ведомства, в 2024 году администрация Мичуринского округа

В Жердевке вагоны сошли на стрелке и задели грузовик на переезде 0 Как сообщили на ЮВЖД, утром 12 марта в 9:02 на станции Жердевка сошли с рельсов пять вагонов и произошло столкновение с грузовым автомобилем, который в этот момент пересекал железнодорожный переезд. Пострадавших, по предварительной информации, нет. Движение поездов на Юго-Восточной железной дороге

Тамбовчанина заподозрили в переводах средств террористической организации 0 В Тамбовской области возбуждено уголовное дело о содействии террористической деятельности. Об этом сообщило региональное управление ФСБ. По информации ведомства, фигурантом является гражданин России 1985 года рождения. Следствие считает, что он переводил деньги через банковское онлайн-приложение

Тамбовчанина оштрафовали на 200 тысяч рублей за мошенничество с соцконтрактом 0 В Тамбовской области суд вынес приговор 32-летнему жителю Тамбова по делу о мошенничестве при исполнении социального контракта. Мужчину признали виновным по ч. 3 ст. 159 УК РФ, сообщает СУ СК РФ по Тамбовской области. По данным следствия, по социальному контракту ему перечислили 327 тысяч рублей

Школу №15 в Мичуринске отремонтируют за 133,4 млн рублей 0 В Мичуринске заключили контракт на капитальный ремонт школы №15, расположенной на улице Лермонтова. Подрядчиком по итогам торгов стал индивидуальный предприниматель Максим Гуреев. Стоимость работ составила 133,4 млн рублей, что примерно на 3 млн меньше начальной цены. Финансирование предусмотрено

Обвиняемому по делу о смертельном ДТП у «РКС-Тамбов» продлили домашний арест на полгода 0 Октябрьский районный суд Тамбова на первом судебном заседании по делу о смертельном ДТП у административного корпуса «РКС-Тамбов» продлил обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста на шесть месяцев. Одновременно суд продлил арест на автомобиль Toyota Camry, который принадлежит «РКС-Тамбов».

На набережной Студенца в Тамбове планируют сделать ландшафтный парк за 209 млн рублей 0 В Тамбове объявили электронный аукцион на благоустройство набережной реки Студенец. Начальная цена контракта составляет 209,4 млн рублей. Заказчиком выступает МБУ «Дирекция благоустройства и озеленения Тамбова», информация размещена на площадке «Фабрикант». Работы планируют провести на участке от

Достройку проблемного ФАПа в Тамбовском округе отдали компании, принадлежащей области 0 Достройку фельдшерско-акушерского пункта в посёлке Новая Жизнь Тамбовского муниципального округа поручили тамбовскому ООО «АИЖК Строй», которое принадлежит области. Контракт подписали 2 марта по итогам закупки, где компания оказалась единственным участником. Срок завершения работ установлен до 31

В Тамбове опубликовали график выездного чипирования собак на март 0 Департамент ветеринарии опубликовал расписание выездных пунктов чипирования домашних собак в Тамбове на март. Все точки будут работать в одно и то же время, с 16:00 до 17:00. По желанию владельца на месте также могут сделать прививку от бешенства. Пункты откроются 10, 12, 17, 19, 24, 26 и 31

Тамбовстат оценил рост реальных доходов жителей области в 2025 году в 6,5% 0 По оценке Тамбовстата, в 2025 году жители Тамбовской области в среднем получали 54 332 рубля в месяц в расчёте на одного человека. В номинальном выражении это на 17% больше, чем годом ранее. С поправкой на инфляцию реальные денежные доходы населения выросли на 6,5%. Совокупный объём доходов по

Тамбовчане перечислили застройщикам 6,8 млрд рублей после сдачи домов по эскроу 0 Почти 6,8 млрд рублей получили застройщики в Тамбовской области по итогам 2025 года после ввода домов в эксплуатацию. Речь идёт о сделках на первичном рынке, где расчёты велись через эскроу-счета. Ключи от квартир, купленных по этой схеме, получили около 1 400 семей. Деньги покупателей до сдачи

Учредителя «Завком-Инжиниринга» будут судить по делу о мошенничестве на 31 млн рублей и незаконных валютных операциях 0 Прокуратура Тамбовской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя местного предприятия. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и незаконных валютных операциях. Материалы направлены в Ленинский районный суд Тамбова. По версии следствия, в 2024