В ООО «Ланта» сменился генеральный директор
Сегодня, 11:25
В ООО «Ланта» назначен новый генеральный директор. Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 27 января, руководителем компании стал Дмитрий Викторов. Прежний гендиректор Александр Васильев утратил право действовать от имени общества без доверенности.
Кадровое решение принято после перехода компании под контроль государства. В октябре 2025 года суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ, признав экстремистской деятельность объединения, в которое входили бывшие совладельцы «Ланты», и постановил обратить их имущество в доход Российской Федерации. В результате 100% долей общества были переданы Российской Федерации в лице территориального управления Росимущества по Тамбовской и Липецкой областям.
Ранее, 20 октября 2025 года, Александр Васильев и Александр Зайцев были выведены из состава учредителей компании. До этого им принадлежали 49% и 51% долей соответственно.
Новый руководитель «Ланты» Дмитрий Викторов имеет опыт работы в коммерческих структурах. С 2010 года он возглавлял ряд компаний, зарегистрированных в Московской области и Москве, занимавшихся упаковкой товаров и оптовой торговлей. Все эти юридические лица впоследствии были ликвидированы.
По информации источников делового издания «Вердикт», нового генерального директора сотрудникам компании на данный момент официально не представили.
