В Тамбове по решению суда государству передали интернет-провайдера «Ланта»
Сегодня, 17:10
Октябрьский районный суд Тамбова постановил обратить в доход государства имущество, принадлежащее владельцам компании «Ланта», которая много лет остаётся одним из ведущих интернет-провайдеров региона.
Как сообщили в пресс-службе суда, решение принято по иску заместителя Генерального прокурора России и обращено к немедленному исполнению. Государству переданы все доли в уставном капитале «Ланты», а также личное имущество её совладельцев — Александра Васильева, Александра и Маргариты Зайцевых и Сергея Шмарова.
Генеральный директор компании Александр Васильев прокомментировал «Вердикту», что в пользу государства обратили его долю в „Ланте“, дом и часть квартиры родителей, но он намерен бороться за пересмотр дела.
Супруги Зайцевы, как известно, с 2020 года живут в Болгарии, где зарегистрирована ассоциация FOR FREE RUSSIA ASSOCIATION («За свободную Россию»), фигурирующая в материалах дела, и теперь запрещённая за «осуществление экстремистской деятельности».
Ранее прокуратура указывала, что объединение, в которое входили предприниматели, признано осуществлявшим экстремистскую деятельность.
Фото: издание «Вердикт»
