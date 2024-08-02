Выставлено на продажу месторождение песка за 2 млрд рублей Комментариев: 0



В состав имущества входят 80 га земли под месторождением, оформленные в собственность, артезианская скважина глубиной 140 метров и водонапорная башня. Также включены 4 га земли под имущественным административным комплексом, который состоит из двух зданий площадью 200 кв. м и 1,8 тыс. кв. м, погрузчик, два экскаватора и земснаряд. На территории также находится уличное кафе на 250 мест.



Согласно открытым источникам, в Тамбовской области находятся три крупнейших месторождения строительных песков: Красненьское (12,7 млн кв. м), Лебединское (10,0 млн кв. м) и Покрово-Пригородное (или Тамбовское, 15,3 млн кв. м), где добывают жирные формовочные пески. Последнее разрабатывается АО «Тамбовское карьероуправление», зарегистрированным в селе Покрово-Пригородное. На сайте компании размещены фотографии, аналогичные опубликованным в объявлении. Корреспонденты «Коммерсанта» пытались связаться с администрацией компании или по номеру в объявлении, но на звонки никто не ответил.



По данным Rusprofile, АО «Тамбовское карьероуправление» зарегистрировано в апреле 2020 года для разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. Уставный капитал составляет 86,6 тыс. рублей, единственный совладелец и генеральный директор — Игорь Цыкун. Выручка компании за 2023 год составила 25,6 млн рублей, чистый убыток — 7,7 млн рублей. Месторождение жирных формовочных песков в черте Тамбова выставлено на продажу за 2 млрд рублей. Помимо жирных песков, здесь добывают кварцевые формовочные и стекольные пески, согласно объявлению. Лицензия на добычу действительна до 2036 года. В настоящее время предприятие функционирует, и его штат полностью укомплектован.В состав имущества входят 80 га земли под месторождением, оформленные в собственность, артезианская скважина глубиной 140 метров и водонапорная башня. Также включены 4 га земли под имущественным административным комплексом, который состоит из двух зданий площадью 200 кв. м и 1,8 тыс. кв. м, погрузчик, два экскаватора и земснаряд. На территории также находится уличное кафе на 250 мест.Согласно открытым источникам, в Тамбовской области находятся три крупнейших месторождения строительных песков: Красненьское (12,7 млн кв. м), Лебединское (10,0 млн кв. м) и Покрово-Пригородное (или Тамбовское, 15,3 млн кв. м), где добывают жирные формовочные пески. Последнее разрабатывается АО «Тамбовское карьероуправление», зарегистрированным в селе Покрово-Пригородное. На сайте компании размещены фотографии, аналогичные опубликованным в объявлении. Корреспонденты «Коммерсанта» пытались связаться с администрацией компании или по номеру в объявлении, но на звонки никто не ответил.По данным Rusprofile, АО «Тамбовское карьероуправление» зарегистрировано в апреле 2020 года для разработки гравийных и песчаных карьеров, добычи глины и каолина. Уставный капитал составляет 86,6 тыс. рублей, единственный совладелец и генеральный директор — Игорь Цыкун. Выручка компании за 2023 год составила 25,6 млн рублей, чистый убыток — 7,7 млн рублей.



