Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Регистрация Войти
Вход на сайт
Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

На обустройство жилых микрорайонов Правительство РФ выделит 800 млн рублей

Состоялась конференция организации «Российский Союз ветеранов Афганистана»

В зале суда умер обманутый дольщик

Работа есть: Более 230 вакансий в АПК доступно на платформе Свое Фермерство в Тамбовской области

Власти приостановили вырубку Пригородного леса

В Мичуринске торжественно открыли памятник российскому солдату

В области отметили 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне

В Тамбовской области капитально отремонтируют 291 многоэтажку

Жители поселка Тамбовский лесхоз намерены живой цепью защищать лес

Рабочие ТВРЗ требуют индексации заработной платы

Жители ул. Куйбышева, 25: «Нашу жизнь превратили в постоянный кошмар»

Бывшего вице-губернатора Владимира Громова перевели под домашний арест

» » АО «Пигмент» получил статус «Партнер национальных проектов»

АО «Пигмент» получил статус «Партнер национальных проектов»

Сегодня, 09:21
Комментариев: 0
Версия для печати
АО «Пигмент» получил статус «Партнер национальных проектов»Тамбовское химическое предприятие «Пигмент» получило статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач нацпроектов «Образование» и «Туризм». Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» по результатам оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных целей. Тамбовский «Пигмент» в категории «средний бизнес» вошел в пятерку лучших, заняв второе место.

Финалисты ранжируются по пяти категориям: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации; программы социальной ответственности — по нацпроектам и по масштабу: федеральный, региональный.

Завод «Пигмент» получил признание за образовательный проект на базе Информационно-выставочного центра предприятия.

В ИВЦ успешно реализуются программы профориентации и корпоративного наставничества.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

Пигмент реализовал лучший проект по импортозамещению

«Пигмент» вошел в программу по импортозамещению

Тамбовский «Пигмент» на 37% увеличил продажи на экспорт

"Пигмент" открыл новый цех

«Пигмент» увеличил экспорт на 30 процентов

Национальные проекты в Тамбовской области: Страница не найдена



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

АО «Пигмент» получил статус «Партнер национальных проектов»

Сегодня, 09:21
0
Тамбовское химическое предприятие «Пигмент» получило статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач нацпроектов «Образование» и «Туризм». Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» по результатам оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных

В Тамбовской области снизилась ставка по микрозайму для предпринимателей

Сегодня, 09:12
0
В связи с изменением размера ключевой ставки ЦБ на региональном уровне, принято решение о снижении процентных ставок для предпринимателей - получателей микрозаймов. Займ в размере от 2 до 5 млн рублей можно получить под 11% годовых.

Увеличиваются штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесу

Сегодня, 09:04
0
С 8 июня в Тамбовской области увеличиваются штрафы за нарушения пожарной безопасности в лесу. Размер штрафа вырастит в 10 раз.

Завтра пройдет спецрейд на состояние опьянения

Вчера, 18:46
0
Завтра в Тамбовской области пройдет очередной специальный рейд ГИБДД водителей на состояние алкогольного опьянения. Анализ ДТП показывает, что пик «пьяной» аварийности как раз приходится на пятницу, субботу, воскресенье и понедельник, а также праздники.

Определена дата выборов Главы Тамбовской области

Вчера, 18:37
0
На профильном комитете в Тамбовской областной Думе в преддверии заседания была определена дата выборов Главы Тамбовской области - 11 сентября 2022 года. Решение о назначении выборов будет рассмотрено 7 июня.

Уголовное дело в отношении Владимира Громова передадут в суд

Вчера, 09:17
0
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего и.о. заместителя главы администрации области Владимира Громова и фактического руководителя ООО «Дистрибьюция» Оксаны Бабкиной. Данных лиц обвиняют в совершении преступлений связанных с хищением бюджетных средств

Жильцы дома №82 по ул. Мичуринская требуют привлечь к ответственности руководство УК «Новый Век»

1 июня 2022
0
Жильцы дома №82 по ул. Мичуринская города Тамбова в очередной раз обратились в прокуратуру Тамбовской области с просьбой провести проверку в отношении уже бывшей управляющей компании ООО УК «Новый Век».

На обустройство жилых микрорайонов Правительство РФ выделит 800 млн рублей

1 июня 2022
0
Порядка 800 млн рублей будет выделено Тамбовской области на предоставление льготного финансирования для развития инфраструктуры. Деньги будут перечислены по линии правительственной программы «Инфраструктурное меню».

В Тамбове стартовал купальный сезон

1 июня 2022
0
Сегодня в Тамбове стартовал купальный сезон для этих целей оборудовано 11 пляжей, отдыхать и купаться на которых могут около 20 тысяч человек. В этом году будет действовать система оповещения по состоянию воды. На спасательных вышках будет размещаться флаг: красный — купание запрещено, жёлтый —

Депутата гордумы оштрафовали за мелкое хулиганство

1 июня 2022
0
Суд признал виновным депутата Тамбовской городской Думы от партии «Родина» Самозванкина Николая в совершении административного правонарушения по ч.2 ст. 20.1 КоАП РФ. Народный избранник рано утром в 4.30, находясь в публичном месте, учинил скандал, громко выражался грубой нецензурной бранью,

За первый год работы платформа РСХБ Свое Село привлекла миллионную аудиторию

1 июня 2022
0
Платформу Россельхозбанка по развитию сельских территорий Свое Село, запущенную в мае 2021 года, за первый год посетили более 1 млн пользователей. Количество объектов загородной недвижимости, размещенных на площадке, также превысило 1 млн. Свое Село аккумулировало более 1500 проектов домов – это

В Тамбовской области определились с «Юристами года»

31 мая 2022
0
Вчера в администрации Тамбовской области прошло торжественное вручение Ежегодной региональной юридической премии «Юрист года». В настоящее время в нашем регионе живет и работает более 22 тысяч юристов.

На Моршанском шоссе меняют участок старого коллектора

31 мая 2022
0
Продолжаются работы по замене 72 метров канализационного коллектора на Моршанском шоссе в Тамбове. Ранее на этом участке произошло обрушение. Изношенный участок заменят на новый из современного полиэтиленового материала.

День пограничника в Мичуринске прошел под флагом союза ветеранов Афганистана

30 мая 2022
0
Ежегодно в конце мая в России отмечается День пограничника. 28 мая 2022 г. в г. Мичуринске прошли празднования, посвящённые этой воинской дате. Пограничным войскам исполнился 101 год. Традиционно встречу сослуживцев в этот день организуют члены ММО ТО ООО «РСВА». Они с трудом себе представляют,

Россельхозбанк принял участие в присуждении именных стипендий на фестивале «Синяя Птица»

30 мая 2022
0
Тамбовский филиал Россельхозбанка принял участие в церемонии награждения лауреатов именных стипендий «ГАРАНТ» в рамках финального тура XVII Студенческого Творческого Фестиваля «Синяя Птица». В мероприятии приняла участие заместитель директора Тамбовского филиала Россельхозбанка Елена Салущева.

В Котовске провели фестиваль неваляшки

30 мая 2022
0
На прошедших выходных в Котовске прошел фестиваль неваляшки. Основное мероприятие было связано с карнавальным шествием по улице Свободы от улицы Кирова до парка культуры. Шествие сопровождал ансамбль «Наследники Победы».

В Никифоровском районе в пруду утонул мужчина

30 мая 2022
0
Правоохранительные органы проводят проверку по факту гибели мужчины на водном объекте в Никифоровском районе. Все произошло на пруду Дмитриевский в районном центре.

Жители Тамбова вышли на митинг: «Zа Россию! Zа мир! Zа президента!»

30 мая 2022
0
Вчера в Тамбове на площади «Музыки» состоялся многочисленный митинг-концерт под лозунгом: «Zа Россию! Zа мир! Zа президента!». Инициатором акции выступило общественное движение «Тамбовская земля», чтобы показать как жители области могут объединяться и поддержать тех, кто рискует своей жизнью,

Несколько тысяч человек приняли участие в акции «Библионочь»

29 мая 2022
0
В Тамбовской области прошла Всероссийская акция «Библионочь» (6+), главное мероприятие в областной библиотеке имени А.С. Пушкина. Здесь прошла фестивальная программа «РазГуляй на Дворянской».

Тамбовчанин взял кредит и перевел его мошенникам

29 мая 2022
0
Сотрудники правоохранительных органов расследуют уголовное дело по факту мошенничества с денежными средствами тамбовчанина. По предварительной информации, потерпевшему позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности кредитного учреждения.

Почетного гражданина могут лишить звания за совершенное преступление

28 мая 2022
0
На последнем заседании Тамбовской городской Думы во время обсуждения вопроса о внесении изменений в положения о муниципальных наградах депутат Артем Александров внес на рассмотрение предложение предусмотреть возможность лишения муниципальных наград, в том числе звания Почетный гражданин города, не
Copyrights © 2002-2022
Контакты Реклама на сайте Редакция Статистика
Яндекс цитирования

© 2001-2021 Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Учредитель: ООО «Информационное агентство "Тамбов-информ".
Главный редактор: Титаренко О.В.
Адрес редакции: 392018, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Мичуринская, д. 61
E-mail: info@taminfo.ru
Электронное периодическое издание «Информационное агентство "Тамбов-информ"» зарегистрировано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций 30 ноября 2001 года. Свидетельство о регистрации Эл № 77-4943 от 30.11.2001. При использовании материалов гиперссылка на ИА "Тамбов-информ" обязательна.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, мичуринск, области, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, тамбовчанин, ТГТУ, юрий жирков

Показать все теги