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АО «Пигмент» получил статус «Партнер национальных проектов»
Сегодня, 09:21
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Тамбовское химическое предприятие «Пигмент» получило статус «Партнер национальных проектов» за вклад в реализацию целей и задач нацпроектов «Образование» и «Туризм». Статус присвоен АНО «Национальные приоритеты» по результатам оценки социальных инвестиций бизнеса и НКО в достижение национальных целей. Тамбовский «Пигмент» в категории «средний бизнес» вошел в пятерку лучших, заняв второе место.
Финалисты ранжируются по пяти категориям: госкорпорации и госкомпании, крупный, средний, малый бизнес и некоммерческие организации; программы социальной ответственности — по нацпроектам и по масштабу: федеральный, региональный.
Завод «Пигмент» получил признание за образовательный проект на базе Информационно-выставочного центра предприятия.
В ИВЦ успешно реализуются программы профориентации и корпоративного наставничества.
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