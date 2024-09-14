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Прямая линия с Максимом Егоровым состоится 24 сентября
Сегодня, 10:33
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Уже через неделю, 24 сентября, Глава Тамбовской области Максим Егоров проведёт Прямую линию, во время которой постарается ответить на максимальное количество вопросов от жителей региона. Вопросы можно направлять уже сейчас и вплоть до дня эфира.
Многие жители региона, в том числе и из Знаменского округа, уже воспользовались возможностью задать свои вопросы. В прошлом году Прямая линия собрала более трёх тысяч обращений, и как было обещано в феврале 2023 года, каждый обратившийся получит ответ.
Для того чтобы задать вопрос, можно использовать один из предложенных способов:
- Позвонить на бесплатную горячую линию по телефону 8 800 201-68-24;
- Отправить сообщение в мессенджерах WhatsApp или Telegram по номеру +7 915 888 17 48;
- Написать на личных страницах Максима Егорова в соцсетях: ok.ru/mbegorov, vk.com/mbegorov;
- Воспользоваться официальной группой Правительства области в соцсети «ВКонтакте» — vk.com/tambovgov;
- Написать в официальной группе ЦУР в соцсети «ВКонтакте» — vk.com/tsur68;
- Подать обращение через портал Госуслуги.
Фото: Павел Васильев
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