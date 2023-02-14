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Максим Егоров: «Не бойтесь ставить перед властью любые волнующие вас вопросы»
Сегодня, 10:34
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Вчера вечером завершилась «Прямая линия с Максимом Егоровым» - она началась в 18.00 и длилась более двух часов.
Глава Тамбовской области отвечал на многочисленные вопросы жителей в прямом эфире телеканала «Россия 24». Трансляция одновременно велась на радио «Россия», «Маяк», Вести ФМ, а также в социальных сетях. Всего поступило свыше 3 тысяч обращений.
Вопросы принимались через колл-центр, соцсети, а также портал госуслуг. «Горячими» темами стали: состояние дорог, качество воды, благоустройство, адресная социальная помощь, ремонт школ, оказание медицинской помощи, создание спортивных объектов, доступность кредитов и грантов, повышение зарплат.
В конце мероприятия Максим Егоров заявил: «Мы хотим вас слышать. Не бойтесь ставить перед властью любые волнующие вас вопросы. Мы открыты для диалога и только вместе сможем реализовать все возможности, которые есть. Подсказывайте!»
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