Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ Комментариев: 0



Исполняющей обязанности ректора стала Екатерина Иванова. Её назначение закреплено приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Иванова приступила к обязанностям 15 января, срок её полномочий — до пяти лет.



Екатерине Ивановой 42 года, и она тесно связана с университетом. В 2004 году она окончила МичГАУ по специальности «Экономист» и позже получила диплом учителя в Мичуринском педагогическом институте. Кроме того, она прошла обучение в Институте бизнеса и делового администрирования и Высшей школе государственного управления РАНХиГС.



Свою карьеру Иванова начала в администрации Мичуринска, где занималась научно-технической и инновационной деятельностью. С 2009 года она работает в МичГАУ, последовательно занимая различные руководящие посты, включая должность проректора по экономике с 2014 года. Также она является депутатом Тамбовской областной Думы от «Единой России».



Екатерина Иванова воспитывает двоих детей и продолжает активно развиваться в профессиональной и общественной деятельности.

Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало время для перемен. Причины своего ухода Жидков не раскрыл.Исполняющей обязанности ректора стала Екатерина Иванова. Её назначение закреплено приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Иванова приступила к обязанностям 15 января, срок её полномочий — до пяти лет.Екатерине Ивановой 42 года, и она тесно связана с университетом. В 2004 году она окончила МичГАУ по специальности «Экономист» и позже получила диплом учителя в Мичуринском педагогическом институте. Кроме того, она прошла обучение в Институте бизнеса и делового администрирования и Высшей школе государственного управления РАНХиГС.Свою карьеру Иванова начала в администрации Мичуринска, где занималась научно-технической и инновационной деятельностью. С 2009 года она работает в МичГАУ, последовательно занимая различные руководящие посты, включая должность проректора по экономике с 2014 года. Также она является депутатом Тамбовской областной Думы от «Единой России».Екатерина Иванова воспитывает двоих детей и продолжает активно развиваться в профессиональной и общественной деятельности.



