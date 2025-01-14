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Екатерина Иванова назначена исполняющей обязанности ректора МичГАУ
Сегодня, 12:40
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Сергей Жидков завершил свою работу в должности ректора Мичуринского государственного аграрного университета (МичГАУ), которую занимал с марта 2022 года. Об этом он сообщил на своей странице во «ВКонтакте», отметив, что университет сыграл важную роль в его профессиональном становлении, но настало время для перемен. Причины своего ухода Жидков не раскрыл.
Исполняющей обязанности ректора стала Екатерина Иванова. Её назначение закреплено приказом министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. Иванова приступила к обязанностям 15 января, срок её полномочий — до пяти лет.
Екатерине Ивановой 42 года, и она тесно связана с университетом. В 2004 году она окончила МичГАУ по специальности «Экономист» и позже получила диплом учителя в Мичуринском педагогическом институте. Кроме того, она прошла обучение в Институте бизнеса и делового администрирования и Высшей школе государственного управления РАНХиГС.
Свою карьеру Иванова начала в администрации Мичуринска, где занималась научно-технической и инновационной деятельностью. С 2009 года она работает в МичГАУ, последовательно занимая различные руководящие посты, включая должность проректора по экономике с 2014 года. Также она является депутатом Тамбовской областной Думы от «Единой России».
Екатерина Иванова воспитывает двоих детей и продолжает активно развиваться в профессиональной и общественной деятельности.
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