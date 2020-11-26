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Не все депутаты поддержали кандидатуру Олега Иванова
Вчера, 15:19
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Сегодня состоялось 60-е заседание областной Думы, на котором было рассмотрено 26 вопросов. Одним из первых вопросов депутаты рассмотрели назначение на должность первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата главы администрации области кандидатуру Олега Иванова.
Большинством голосов депутаты приняли постановление о согласовании кандидатуры Олега Иванова. Правда были и те, кто выступил против, среди них руководитель фракции КПРФ в законодательном собрании Андрей Жидков.
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