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Давыдов.Индекс: рейтинг Олега Иванова снизился в два раза
Сегодня, 09:46
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Согласно сентябрьскому выпуску «Индекса власти» подготовленного Фондом «Петербургская политика» совместно с «Давыдов.Индекс» первый заместитель главы администрации Тамбовской области Олег Иванов оказался на строчке 76-81, в августе он занимал место 39-49.
Такое резкое падение эксперты связывают с провальным результатом партии «Единая Россия» в городе Тамбове по итогам выборов в представительный орган. В новом созыве городской Думы «Единая Россия» получила 6 из 36 депутатских мандатов.
Кроме того, представители оппозиции в лице КПРФ не признали итоги выборов главы администрации Тамбовской области, заявив о массовых фальсификациях в ходе голосования.
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