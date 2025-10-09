|
В Тамбове заменят бюст Державина на новый памятник в полный рост
Вчера, 15:55
В Тамбове принято окончательное решение заменить установленный 30 лет назад бюст Гавриила Державина на полноразмерный памятник первому губернатору и поэту. Новый монумент создаст московский скульптор Алексей Степаненко, автор памятника адвокату Фёдору Плевако, недавно установленного в областном центре.
Ранее с инициативой установки нового памятника выступил министр юстиции РФ Константин Чуйченко во время визита в регион. Он предложил установить в Тамбове монумент Державину в 2026 году — к 250-летию его прибытия в город.
Судьба существующего бюста, выполненного тамбовским скульптором Константином Малофеевым, долго оставалась неясной. Однако на заседании градостроительного совета было решено переместить памятник — предполагается, что он будет установлен у одного из корпусов ТГУ имени Державина.
Полноразмерный памятник, как ожидается, разместят на улице Державинской, немного дальше от пересечения с Советской.
Новый монумент станет центральным элементом юбилейных мероприятий, посвящённых 250-летию пребывания Гавриила Державина в Тамбове, и подчеркнёт его вклад в историю и культуру региона.
Фото: Яндекс Карты
