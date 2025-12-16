|
Школе в Бокино планируют присвоить имя Героя России Анатолия Ерёменко
16 декабря 2025
Комментариев: 0
Версия для печати
Совет по увековечению памяти выдающихся людей и исторических событий поддержал инициативу о присвоении имени Героя Российской Федерации Анатолия Ерёменко школе, которая строится в селе Бокино. Об этом сообщила пресс-служба Тамбовской городской Думы.
Анатолий Ерёменко был командиром разведывательной группы 16-й отдельной гвардейской бригады спецназа ГРУ. Он принял решение добровольно участвовать в специальной военной операции. 30 июля 2023 года офицер погиб при эвакуации раненых военнослужащих своего подразделения во время артиллерийского налёта.
Как уточняют в пресс-службе гордумы, после завершения строительства и ввода школы в эксплуатацию администрация Тамбова направит в городскую Думу официальное ходатайство о присвоении образовательному учреждению имени Героя Российской Федерации.
На том же заседании совет поддержал ещё одну инициативу, связанную с городской памятью. Речь идёт об установке нового памятника Гавриилу Державину в сквере на одноимённой улице Тамбова. Бюст Державина, установленный там в 1994 году, планируется перенести на территорию Института медицины и здоровьесбережения Тамбовского государственного университета имени Державина.
Окончательные решения по всем инициативам будут приниматься в установленном порядке после подготовки необходимых документов и согласований.
Фото: Тамбовское отделение Союза писателей России
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.