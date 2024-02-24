В Тамбовской области открыли стелу Героя Анатолия Ерёменко

Мичуринское отделение «РСВА» продолжает военно-патриотическую работу 0 Мичуринское местное отделение Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» всегда особое значение уделяло военно - патриотической работе с молодежью. Сейчас, в период проведения специальной военной операции, мы работаем в усиленном режиме,

В Мичуринске прошли соревнования «Яблоки на снегу» 0 В наукограде был проведён открытый турнир по зимнему плаванию среди мужчин и женщин под названием «Яблоки на снегу». Мероприятие собрало более 140 участников-«моржей» из различных городов, таких как Москва, Белгород, Липецк, Тамбов, Рязань, Ряжск, Рассказово, Новомичуринск и Мичуринск.

При столкновении грузовиков в Тамбовской области один человек погиб 0 В Тамбовской области 24 февраля произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Р-22 "Каспий".

В Тамбовской области начата подготовка к предстоящему весеннему паводку 0 В Тамбовской области уже начата подготовка к предстоящему весеннему паводку как в городах, так и в сельской местности региона. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций получили рекомендации о необходимости выявления потенциальных зон подтопления и затопления зданий и

Школа в Мичуринске утопает в плесени – возбуждено уголовное дело 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, поручил возбудить уголовное дело по факту ненадлежащих условий обучения в школе №1 города Мичуринска. Следователи регионального следственного управления проводят процессуальную проверку по данному случаю.

Не все обманутые дольщики по Московской, 30а получили свою долю 0 Как сообщает сетевое издание «ПРАВО68» не все дольщики многоквартирного дома по адресу: г. Тамбов, ул. Московская, 30а, а также лица кто вкладывал в строительство дома деньги получили свои помещения. В частности, долгие годы Ляшенко Юрия Григорьевича ветеран боевых действий пытается получить

Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП, в котором погибли два человека 0 Согласно предварительной информации, 23 февраля 2024 года в вечернее время на 64 км автодороги Тамбов-Пенза произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля Scania с полуприцепом и микроавтобуса Toyota HiAce, в котором находились водитель и 10 пассажиров. Водитель микроавтобуса

В Тамбовской области открыли стелу Героя Анатолия Ерёменко 0 23 февраля Максим Егоров вручил Звезду Героя Российской Федерации и грамоту Президента РФ жене погибшего на СВО старшего прапорщика Анатолия Ерёменко.

Полицейские в Тамбовской области продолжают фиксировать случаи фиктивной регистрации мигрантов 0 В ходе проведения проверки жилого сектора совместно участковыми уполномоченными и сотрудником подразделения по вопросам миграции ОМВД России «Жердевский» 21 февраля было выявлено незаконное включение в миграционный учёт по месту пребывания. 43-летний владелец дома в селе Новый свет Жердевского

Поздравляем с Днем защитника Отечества 0 Редакция «Тамбов-информ» поздравляет всех ветеранов, гражданский персонал Вооруженных Сил, а также всех, кто прошел воинскую службу, с праздником - Днем защитника Отечества!

На министра здравоохранения повторно возбудили уголовное дело за оскорбление 0 Председатель Следственного комитета Российской Федерации поручил повторно возбудить уголовное дело в отношении экс-чиновника Тамбовской области по факту оскорбления сотрудников полиции. Ранее решение о возбуждении уголовного дела было отменено после лингвистической экспертизы, проведенной

Жители Полынков требуют не допустить открытия двух алкомагазинов в жилой зоне 0 На днях прошло собрание инициативной группы жителей улицы Полынковской города Тамбова, с участием представителей городской администрации и депутатов, по поводу открытия двух новых точек продажи алкоголя в пристроенном к многоквартирному дому нежилом помещении, ранее занимаемом отделением Сбербанка.

«Кузница кадров для АПК»: РСХБ и руководство Тамбовской области обсудили агрообразование 0 20 февраля заместитель председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов, заместитель Главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства Тамбовской области Алена Сытова и заместитель Главы Тамбовской области Галина Шеманаева обсудили реализацию социально-значимых образовательных

ГК «Турмясово» ожидает проверка полиции 0 Межрегиональная общественная экологическая организация имени И.В. Мичурина обратилась к начальнику Управления Министерства внутренних дел России по Тамбовской области Н.В. Скокову с просьбой провести проверку ООО «Мясоперерабатывающий комплекс «Турмясово» и ООО «Агро-Инвест» на наличие возможных

«Компьюлинк Инфраструктура» задолжала другим поставщикам тепла 0 В городе Котовске действует единственная теплоснабжающая организация - ООО "Компьюлинк Инфраструктура ТО". Это означает, что независимо от того, к какой ресурсоснабжающей компании принадлежат объекты теплоснабжения, "Компьюлинк Инфраструктура ТО" собирает оплату за тепло со всех потребителей в

На ремонт дорог в 2024 году заложили почти 1,2 млрд рублей 0 В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" на ремонт дорожного покрытия в Тамбовской области на 2024 год запланировано выделить 1,15 млрд рублей. Эти средства будут использованы для обновления трех автодорог регионального значения, строительства моста через реку Ирка и

Более 1200 жителей Полынков подписались под обращением против новых питейных точек в жилом доме 0 Жители многоквартирных домов на улице Полынковской и прилегающих к ней собрали около 1200 подписей под новым обращением к администрации города Тамбова с просьбой помочь предотвратить открытие двух новых точек продажи алкогольной продукции в одном из многоквартирных домов. Обращения с подписями были

Состояние дорог стало причиной 70 процентов обращений жителей Тамбовской области 0 В Центре управления регионом Тамбовской области за прошедшую неделю было обработано и передано на ответственное исполнение 2466 сообщений от жителей. В сравнении с предыдущей неделей активность населения в социальных сетях и приложении "Госуслуги. Решаем вместе" выросла на 34,2%.

Сборочный цех «хлебных» дронов расширил производственную площадку 0 Тамбовское предприятие «Бекас» специализируется на сборке и отправке дронов в зону специальной военной операции. Ранее сборкой дронов занимался Тамбовский хлебокомбинат, и аппараты получили название «хлебные».

За ненадлежащее содержание дорог в Котовске привлечены должностные лица 0 Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения в Котовске, включая требования к содержанию дорог. В ходе проверки были обнаружены серьезные нарушения.