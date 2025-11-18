Тамбов-информ - новости Тамбова и области

Лучше скажи мало, но хорошо.
Козьма Прутков
Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО

Вчера, 12:45
Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВОО такой мере социальной поддержки участников СВО, как предоставление бесплатной путевки в реабилитационные центры СФР рассказала в интервью управляющий Отделением СФР по Тамбовской области Наталья Шабанова.

Наталья Павловна, уточните, пожалуйста, кто из числа участников спецоперации может обратиться в Отделение СФР за получением путевки в реабилитационных центрах Социального фонда России?

Очень правильный вопрос, потому что не только СФР, но и другие государственные структуры предоставляют возможность вернувшимся с СВО ребятам отдохнуть, подлечиться или восстановить здоровье. Хочу также подчеркнуть, что это очень важное направление в нашей работе, которой мы уделяем особое внимание.

Так вот по линии Социального фонда России, начиная с 2025 года, пройти медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в центрах СФР могут демобилизованные участники специальной военной операции. Был он мобилизован или контрактник - не имеет значения. Основные условия - увольнение со службы, наличие статуса и удостоверения ветерана боевых действий, а также медицинские показания для медреабилитации либо санаторно-курортного лечения.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее, о каких центрах идет речь.

Это специализированные центры реабилитации СФР, в которых проходят лечение, в том числе, и пострадавшие на производстве.
Центры работают уже много лет. Они расположены в экологически чистых и живописных местах, оснащены современным оборудованием и располагают необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Имеют широкий профиль специализации — это лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и др. Ветеранам СВО мы предлагаем центры в зависимости от медицинских показаний, учитывающие индивидуальные потребности каждого пациента. Им доступны сразу несколько профилей реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования.

Сколько таких центров в ведении СФР?

Всего на территории России действуют 12 таких учреждений. Это здравницы в Московской, Волгоградской, Владимирской, Астраханской, Кировской, Саратовской, Омской, Томской, Тюменской, Кемеровской областях, Хакасии и Краснодарском крае.
Информация обо всех центрах реабилитации Социального фонда России размещена на официальном сайте СФР – sfr.gov.ru. Там есть подробное описание по каждому учреждению – местоположение, климат, условия проживания, природные лечебные факторы, специализация.

Какая продолжительность лечения?

Длительность санаторно-курортного лечения – до 21 дня, получать его можно один раз в год. Период медицинской реабилитации определяется медицинскими показаниями. Участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или инвалиды I группы, имеют право на лечение во внеочередном порядке.

А проезд ветеран СВО оплачивает сам или эти расходы входят в путевку?

Он самостоятельно приобретает билеты. После получения услуг подает нам в Отделение СФР по Тамбовской области заявление и предоставляет документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль. Мы полностью возмещаем расходы на проезд до места лечения и обратно.

Как получить путевку?

Оформить заявление о получении путевки в реабилитационный центр можно в МФЦ, через медицинскую организацию (в ходе получения участником СВО лечения), в любой клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области или через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение 1-2 рабочих дней и сразу сообщат заявителю о результатах рассмотрения.
Вместе с заявлением необходимо представить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации, и отсутствие противопоказаний. Специалисты Отделения обеспечат персональное сопровождение участника СВО при оформлении документов.

Кто определяет профиль восстановительных процедур?

Здесь учитываются данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и назначат курс лечения. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации по профилям заболеваний и травмам. Специалисты центров будут находиться рядом с ветеранами на всем периоде их нахождения в лечебном учреждении.

Помимо санаторно-курортного лечения вы также обеспечиваете участников СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР)?

Да. Участники спецоперации имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.
В настоящее время обеспечение ТСР осуществляется двумя способами: натуральным и электронным сертификатом.
В первом случае Отделение СФР заключает государственные контракты с поставщиками ТСР для обеспечения граждан с инвалидностью.
Электронный сертификат на ТСР представляет собой электронную запись в реестре, привязанную в карте платежной системы «Мир» любого банка. Карта в этом случае служит для идентификации пользователя. Денежные средства, указанные в записи, резервируются в Федеральном казначействе. При покупке деньги направляются напрямую продавцу ТСР.
В сертификате прописано количество изделий одного вида, которые можно приобрести с его помощью, и их максимальная стоимость, которую можно оплатить сертификатом без использования дополнительных средств. Посмотреть технические средства реабилитации, на которые выпущен сертификат, и найти продавца можно на портале госуслуг.
Для оформления сертификата необходимо подать соответствующее заявление на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области.

Куда можно обратиться, чтобы уточнить информацию по вопросам реабилитации либо санаторно-курортного лечения?

Получить консультацию можно по единому бесплатному федеральному номеру контакт-центра СФР 8-800-1-00000-1. Кроме того, у Отделения СФР есть аккаунты в Телеграмм, Вконтакте и Одноклассниках. Адреса аккаунтов размещены на региональной странице сайта СФР (https://sfr.gov.ru/branches/tambov/).
В Тамбове под снос могут пойти надстройки бывшего санатория в усадьбе Асеевых, а не кафе «Прачечная»

Вчера, 18:19
0
Картографические сервисы иногда подбрасывают журналистам неприятные сюрпризы — и на этот раз в ловушку попал не только «Вердикт», но и наша редакция, ранее допустившая неточность в указании объекта. Как выяснилось, по адресу Тамбов, ул. Набережная/Гоголя, 22/1 расположено не только кафе

Саратовский мост под Кирсановом остаётся в центре внимания: вопросы к подрядчику остаются без ответов

Вчера, 16:11
0
Ситуация вокруг так называемого Саратовского моста через реку Ворону в Кирсановском округе продолжает вызывать широкий резонанс. Напомним, 15 ноября движение по мосту было полностью перекрыто после того, как один из пролётов сместился от центральной оси примерно на 20 см. Информация о ЧП

В Мичуринске открыли мемориальные доски в память о погибших участниках СВО

Вчера, 14:37
0
Мичуринское отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает работу по увековечиванию памяти погибших земляков. 14 ноября в Мичуринске состоялась церемония открытия мемориальных досок в честь Алексея Добрынина и Кирилла Часовских, погибших в зоне

Делегация Тамбовской области принимает участие в международном форуме «Транспортная неделя-2025» в Москве

18 ноября 2025
0
В Москве открылся XIX международный форум «Транспортная неделя-2025», в работе которого участвует делегация Тамбовской области во главе с губернатором Евгением Первышовым. Мероприятие, организованное Минтрансом России, собрало более 4,5 тыс. участников — представителей федеральных и региональных

За опоздание тамбовских автобусов с поставщика требуют 9 миллионов

18 ноября 2025
0
Городские власти Тамбова через суд требуют взыскать более 9 миллионов рублей с компании-поставщика новых автобусов, которые с большим опозданием вышли на маршруты областного центра. Иск к владимирскому ООО «Волгабас Групп» уже поступил в Арбитражный суд области. Напомним, контракт на поставку 12

Тамбовский агрохолдинг объединяется после убыточного года на фоне земельных споров

18 ноября 2025
0
Крупный тамбовский агробизнес, связанный с предпринимателем Александром Оразлиевым, начинает масштабную реорганизацию. Компания «Агро Виста Тамбов» поглощает две другие структуры — «Агро Эдванс» и «Тамбовагропромхолдинг». Все они, по данным реестров, «прописаны» в одном кабинете на ул. Карла Маркса

Судьбу «Прачечной» в усадьбе Асеева решит арбитраж: город требует снести надстройку

18 ноября 2025
0
Знаковый для Тамбова объект — здание бывшей прачечной в исторической усадьбе фабриканта Асеева — стал предметом судебного разбирательства. Городская администрация подала иск в Арбитражный суд с требованием снести самовольную надстройку на здании по адресу: ул. Набережная/Гоголя, д. 22/1, где сейчас

Дело о гибели рыбы в Рогатом пруду: суд допрашивает свидетелей, эксперт утверждает — рыба погибла полностью

17 ноября 2025
0
В Арбитражном суде Тамбовской области прошло одно из самых показательных заседаний по делу о массовой гибели рыбы в пруду Рогатый. Подробный репортаж представило деловое издание «Вердикт». Прокуратура требует взыскать с Токарёвской птицефабрики более 2,86 млн руб., считая, что именно сбросы

Упрдор: восстановление моста через Ворону займёт до трёх месяцев

17 ноября 2025
0
ФКУ «Упрдор Москва–Волгоград» назвало ориентировочный срок восстановления движения по мосту через Ворону — от полутора до трёх месяцев. Информацию приводит деловое издание «Вердикт», обратившееся за официальным комментарием после происшествия. В ведомстве сообщили, что сооружение дважды проходило

В Мичуринске новый подрядчик приступил к устранению недоделок на путепроводе по улице Лаврова

17 ноября 2025
0
На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети. По его словам, подрядчику

Фасад и кровлю драмтеатра в Тамбове отремонтируют за два года: на работы выделено более 114 млн рублей

17 ноября 2025
0
В Тамбове готовятся к масштабному обновлению исторического здания драматического театра. Как сообщили в региональном правительстве, на реставрацию фасада и капитальный ремонт кровли направят 112,3 млн руб. федеральных средств и ещё 2,2 млн руб. — из бюджета области. Финансирование выделено в рамках

На трассе А-298 в Кирсановском округе сместился пролёт моста через Ворону: движение перекрыто

16 ноября 2025
0
В Кирсановском округе полностью перекрыто движение по мосту через реку Ворона на федеральной трассе А-298. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, с 15:00 15 ноября на участке дороги введено временное ограничение для всех видов транспорта из-за чрезвычайной ситуации. По данным ГИБДД,

Тамбовская область вошла в число лидеров страны по качеству проведения ЕГЭ

16 ноября 2025
0
Тамбовщина заняла второе место в России по качеству и объективности проведения основного периода ЕГЭ и других оценочных процедур. Об этом сообщила министр образования и науки региона Татьяна Котельникова. По итогам кампании регион также оказался среди лидеров по числу стобалльников: 49 выпускников

В Тамбовской области утвердили новый прожиточный минимум: с 2026 года он вырастет до 15 719 рублей

15 ноября 2025
0
Правительство Тамбовской области опубликовало постановление, устанавливающее величину прожиточного минимума на 2026 год. Документ размещён 14 ноября. Согласно постановлению, общий прожиточный минимум по региону составит 15 719 руб. в расчёте на душу населения — на тысячу рублей больше, чем в

Воронежское УФАС пытается вернуть в реестр недобросовестных подрядчиков компанию «Коттедж-индустрия»

15 ноября 2025
0
История вокруг строительной компании АО «Коттедж-индустрия» получила продолжение: воронежское УФАС подало апелляционную жалобу, добиваясь отмены решения суда, который ранее исключил подрядчика из реестра недобросовестных поставщиков. Информация содержится в картотеке арбитражных дел. Компания

Губернатор Тамбовской области проведёт оперативное совещание: в повестке уборочная-2025, аварийность на дорогах и газификация соцобъектов

14 ноября 2025
0
В понедельник, 17 ноября, в областном правительстве пройдёт очередное оперативное совещание у губернатора Евгения Первышова. Как обычно, заседание будут транслировать в прямом эфире: посмотреть его можно на сайте правительства, а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Начало в 10:00 (12+).

Прокурор Тамбовской области выслушал местных предпринимателей и поручил проверить озвученные нарушения

14 ноября 2025
0
В надзорном ведомстве сообщили, что прокурор Тамбовской области Андрей Кулагин провёл приём предпринимателей. Встреча прошла при участии гендиректора АНО «Платформа для работы с обращениями предпринимателей “ЗаБизнес.РФ”» Элины Сидоренко и регионального бизнес-омбудсмена Екатерины Мовчан.

В Тамбове снова вакантна должность руководитель комитета ЖКХ: Александр Шелудяков проработал на посту меньше месяца

14 ноября 2025
0
Кадровые перестановки в сфере городского хозяйства Тамбова продолжают развиваться в стремительном темпе. Пресс-служба администрации города подтвердила, что Александр Шелудяков покинул должность председателя комитета ЖКХ, проработав в ней менее месяца. С 13 ноября Шелудяков назначен директором МБУ

Апелляция вернула в силу предписание Роспотребнадзора к «Магниту» о санитарной одежде

14 ноября 2025
0
История с проверкой магазинов «Магнит» в Тамбовской области получила новый оборот: 19-й Арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал законным предписание регионального Роспотребнадзора, обязавшее АО «Тандер» обеспечить сотрудников санитарной одеждой. Поводом к спору

В Тамбове заявили о повышении безопасности на дорогах, но водители сомневаются

13 ноября 2025
0
В Тамбове подвели первые итоги изменений в организации дорожного движения, которые были введены в августе. Городская комиссия по безопасности дорожного движения утверждает, что корректировки дали эффект: по данным Госавтоинспекции, число аварий на ряде участков уменьшилось. Речь идёт о нескольких
