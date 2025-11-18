Реабилитационные центры СФР к услугам участников СВО Комментариев: 0



Наталья Павловна, уточните, пожалуйста, кто из числа участников спецоперации может обратиться в Отделение СФР за получением путевки в реабилитационных центрах Социального фонда России?



Очень правильный вопрос, потому что не только СФР, но и другие государственные структуры предоставляют возможность вернувшимся с СВО ребятам отдохнуть, подлечиться или восстановить здоровье. Хочу также подчеркнуть, что это очень важное направление в нашей работе, которой мы уделяем особое внимание.



Так вот по линии Социального фонда России, начиная с 2025 года, пройти медицинскую реабилитацию или санаторно-курортное лечение в центрах СФР могут демобилизованные участники специальной военной операции. Был он мобилизован или контрактник - не имеет значения. Основные условия - увольнение со службы, наличие статуса и удостоверения ветерана боевых действий, а также медицинские показания для медреабилитации либо санаторно-курортного лечения.



Расскажите, пожалуйста, поподробнее, о каких центрах идет речь.



Это специализированные центры реабилитации СФР, в которых проходят лечение, в том числе, и пострадавшие на производстве.

Центры работают уже много лет. Они расположены в экологически чистых и живописных местах, оснащены современным оборудованием и располагают необходимыми ресурсами для эффективного лечения и восстановления. Имеют широкий профиль специализации — это лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата, нервной системы, патологии органов дыхания, сердечно-сосудистой системы и др. Ветеранам СВО мы предлагаем центры в зависимости от медицинских показаний, учитывающие индивидуальные потребности каждого пациента. Им доступны сразу несколько профилей реабилитации с использованием высокотехнологичного оборудования.



Сколько таких центров в ведении СФР?



Всего на территории России действуют 12 таких учреждений. Это здравницы в Московской, Волгоградской, Владимирской, Астраханской, Кировской, Саратовской, Омской, Томской, Тюменской, Кемеровской областях, Хакасии и Краснодарском крае.

Информация обо всех центрах реабилитации Социального фонда России размещена на официальном сайте СФР – sfr.gov.ru. Там есть подробное описание по каждому учреждению – местоположение, климат, условия проживания, природные лечебные факторы, специализация.



Какая продолжительность лечения?



Длительность санаторно-курортного лечения – до 21 дня, получать его можно один раз в год. Период медицинской реабилитации определяется медицинскими показаниями. Участники СВО, удостоенные звания Героя Российской Федерации или инвалиды I группы, имеют право на лечение во внеочередном порядке.



А проезд ветеран СВО оплачивает сам или эти расходы входят в путевку?



Он самостоятельно приобретает билеты. После получения услуг подает нам в Отделение СФР по Тамбовской области заявление и предоставляет документы, подтверждающие проезд. Это может быть практически любой вид транспорта, включая поезд, самолет, водный транспорт, автобус или личный автомобиль. Мы полностью возмещаем расходы на проезд до места лечения и обратно.



Как получить путевку?



Оформить заявление о получении путевки в реабилитационный центр можно в МФЦ, через медицинскую организацию (в ходе получения участником СВО лечения), в любой клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области или через портал госуслуг. Решение по заявлению специалисты примут в течение 1-2 рабочих дней и сразу сообщат заявителю о результатах рассмотрения.

Вместе с заявлением необходимо представить медицинские документы, подтверждающие наличие показаний к прохождению санаторно-курортного лечения или медицинской реабилитации, и отсутствие противопоказаний. Специалисты Отделения обеспечат персональное сопровождение участника СВО при оформлении документов.



Кто определяет профиль восстановительных процедур?



Здесь учитываются данные медико-социальной экспертизы о состоянии здоровья ветерана. Если ранее он не проходил освидетельствование и не имеет инвалидности, в реабилитационном центре проведут диагностику и назначат курс лечения. Для каждого пациента разрабатывается индивидуальный план реабилитации по профилям заболеваний и травмам. Специалисты центров будут находиться рядом с ветеранами на всем периоде их нахождения в лечебном учреждении.



Помимо санаторно-курортного лечения вы также обеспечиваете участников СВО с инвалидностью техническими средствами реабилитации (ТСР)?



Да. Участники спецоперации имеют право на обеспечение техническими средствами реабилитации в соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации.

В настоящее время обеспечение ТСР осуществляется двумя способами: натуральным и электронным сертификатом.

В первом случае Отделение СФР заключает государственные контракты с поставщиками ТСР для обеспечения граждан с инвалидностью.

Электронный сертификат на ТСР представляет собой электронную запись в реестре, привязанную в карте платежной системы «Мир» любого банка. Карта в этом случае служит для идентификации пользователя. Денежные средства, указанные в записи, резервируются в Федеральном казначействе. При покупке деньги направляются напрямую продавцу ТСР.

В сертификате прописано количество изделий одного вида, которые можно приобрести с его помощью, и их максимальная стоимость, которую можно оплатить сертификатом без использования дополнительных средств. Посмотреть технические средства реабилитации, на которые выпущен сертификат, и найти продавца можно на портале госуслуг.

Для оформления сертификата необходимо подать соответствующее заявление на портале госуслуг, в МФЦ или в клиентской службе Отделения СФР по Тамбовской области.



Куда можно обратиться, чтобы уточнить информацию по вопросам реабилитации либо санаторно-курортного лечения?



