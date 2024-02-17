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» » 1,3 тыс. льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение

1,3 тыс. льготников получили путевки на санаторно-курортное лечение

Сегодня, 09:24
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1,3 тыс. льготников получили путевки на санаторно-курортное лечениеВ прошлом году более 1,3 тысячи жителей Тамбовской области, входящих в категорию федеральных льготников, получили путевки на бесплатное санаторно-курортное лечение, как сообщает региональное отделение Социального фонда России. Всего было выдано 1467 путевок, из которых 1346 получили сами льготники, а еще 121 были предоставлены их сопровождающим.

Фонд напоминает, что право на бесплатную путевку имеют следующие категории граждан: люди с инвалидностью, ветераны боевых действий, участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, а также те, кто был награжден знаками «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя», а также те, кто пострадал в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

При этом лица с I группой инвалидности и дети с инвалидностью имеют право на дополнительную путевку и бесплатный проезд к месту лечения и обратно для сопровождающего лица.

Путевки и бесплатный проезд к месту лечения и обратно предоставляются получателям ежемесячной денежной выплаты, которые предпочитают сохранять набор социальных услуг в натуральной форме, а не в виде денежной компенсации.

Фото: stranabolgariya.ru
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