Мичуринские чиновники подали в суд на антимонопольщиков из-за скандального подрядчика «СТИНЭК»
В Тамбове разгорается новый судебный спор между властями Мичуринска и региональным управлением ФАС. Причиной конфликта стал ремонт путепровода на улице Лаврова, который выполняло ООО «СТИНЭК».
Напомним, в конце сентября городская администрация расторгла контракт с подрядчиком, обвинив его в срыве сроков и некачественной работе. Чиновники потребовали внести компанию в чёрный список недобросовестных поставщиков, но антимонопольная служба отказала им в этом.
«Будем обжаловать решение тамбовского УФАС в суде», — заявил руководитель отдела реализации проектов мичуринской администрации Валерий Адяков.
13 октября иск был официально подан в арбитражный суд. Первое заседание по этому делу назначено на 17 ноября. Городские власти настаивают на том, чтобы подрядчик, не справившийся с ремонтом важного городского объекта, понёс заслуженное наказание и был включён в реестр недобросовестных поставщиков.
