Мичуринская администрация не согласилась с решением УФАС по делу о скандальном ремонте путепровода
Вчера, 17:22
В Мичуринске продолжается история с подрядчиком ООО «СТИНЭК», не завершившим ремонт путепровода на улице Лаврова. Как сообщил «Вердикту» руководитель отдела реализации проектов администрации города Валерий Адяков, УФАС по Тамбовской области отказалось включать фирму в реестр недобросовестных подрядчиков.
«В ближайшее время обжалуем решение Тамбовского УФАС в суде», — отметил Адяков.
Ранее администрация Мичуринска расторгла контракт с «СТИНЭКом» из-за многочисленных нарушений и отставания от графика. Кроме того, мэрия требует через суд 17 миллионов рублей пени и штрафов.
Подрядчик, в свою очередь, утверждает, что не мог работать из-за отсутствия «технологических окон» на железной дороге и подал встречный иск против администрации.
Напомним, ремонт путепровода стоимостью 278 миллионов рублей должен был завершиться ещё в прошлом году, однако объект до сих пор не введён в эксплуатацию.
В администрации заявляют, что будут добиваться справедливости в суде и намерены вернуть подрядчика в список недобросовестных исполнителей.
