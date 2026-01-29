СК не нашёл нарушений при ремонте путепровода в Мичуринске, но вопросы к расходам остались Комментариев: 0



По информации издания, ранее журналисты уже пытались получить разъяснения по структуре расходов, однако детального ответа добиться не удалось. В ответе Мичуринского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Тамбовской области указано, что признаков противоправных действий в действиях участников исполнения контракта не выявлено, а оснований для проведения проверки в порядке статей 144–145 УПК РФ следствие не усматривает. Также отмечено, что разногласия сторон подлежат рассмотрению в арбитражном суде.



В письме следственного отдела приведены данные по двум статьям затрат: 6,7 млн рублей, заявленные по строке «временные здания и сооружения», и 4,2 млн рублей — по статье «непредвиденные работы и затраты». По имеющейся информации, эти суммы были предусмотрены в сводном сметном расчёте как лимитированные затраты. Кроме того, указано, что акты приёмки выполненных работ по форме КС-2 подписывались строительным контролем, в связи с чем у заказчика отсутствовали основания для отказа в оплате предъявленных объёмов.



В то же время, как подчёркивает «Блокнот Тамбов», для редакции и общественности остаётся открытым ключевой вопрос: какие именно конкретные виды работ были включены в указанные статьи сметы и какими первичными документами подтверждаются объёмы, приёмка и оплата этих работ в рамках контракта с ООО «Стинэк».



