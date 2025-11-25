Спор вокруг ремонта плотины в Пригородном лесу: претензии выросли до 120 млн рублей 0 Деловое издание «Вердикт» сообщает о новом витке судебного спора между подрядчиком капитального ремонта плотины в Пригородном лесу — ООО «Самара-Стройком» — и заказчиком работ, ФГБВУ «Центррегионводхоз» (филиал «Цнинская шлюзованная система»). Конфликт тянется уже более года, а сумма требований

Администрация Мичуринска отказалась решила не раскрывать детали расходов по ремонту путепровода на Лаврова 0 Администрация Мичуринска отказалась предоставить изданию «ПРАВО68» подробную информацию о расходовании бюджетных средств по контракту на капитальный ремонт путепровода на улице Лаврова. Речь идёт о выплатах подрядчику ООО «СТИНЭК» — почти 11 млн рублей за «временные здания и сооружения» и

Администрация Тамбова объявила аукционы на получение кредитов почти на 360 млн рублей 0 Власти Тамбова намерены взять банковские кредиты для покрытия дефицита городского бюджета. Как следует из документов, опубликованных на портале госзакупок, администрация объявила два отдельных аукциона на открытие возобновляемых кредитных линий. Первый лот предусматривает привлечение 155,3 млн

Коммунальщики Тамбова заплатили свыше 2,2 млн рублей штрафов за неубранные ямы и разрытия 0 В областном центре за 2025 год составлено более 200 административных протоколов в отношении коммунальных организаций за несвоевременное восстановление территорий после работ. Общая сумма штрафов превысила 2 млн 258 тыс. рублей, сообщил глава администрации Тамбова Максим Косенков. По его словам,

Тамбовская область получила от Москвы 30 единиц коммунальной техники — это лишь 10% от годовой потребности 0 Сегодня на оперативном совещании в региональном правительстве и. о. министра ТЭК и ЖКХ Тамбовской области Елена Выгузова сообщила, что регион получил от Правительства Москвы 30 единиц коммунальной техники. Переданные машины уже доставлены в область и находятся в рабочем состоянии, несмотря на то

Прокуратура назвала недопустимым уровень нарушений при реализации нацпроектов в Тамбовской области 0 В прокуратуре Тамбовской области прошло заседание коллегии, посвящённое вопросам законности при реализации национальных проектов. Участие в нём приняли руководители региональных министерств — градостроительства, образования, здравоохранения и других ведомств. Как сообщил прокурор области Андрей

Мичуринские ветераны отправили более двух тонн гуманитарной помощи на Купянское направление 0 Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций уже более трёх с половиной лет занимается сбором и доставкой гуманитарной помощи в зону проведения специальной военной операции.

Жители Андриановки Мучкапского округа пожаловались на непроходимую дорогу 0 Урожайная кампания в селе Андриановка Мучкапского округа обернулась для жителей настоящим испытанием. Единственная грунтовая дорога, ведущая в населённый пункт, оказалась практически разрушена потоком тяжёлых грузовиков, вывозящих свёклу. Как сообщают сельчане корреспондентам делового издания

В Тамбове проект нового корпуса тубдиспансера снова откладывается: минздрав актуализирует документацию и готовит заявку в Москву 0 Строительство нового корпуса областного противотуберкулёзного диспансера пока остаётся на уровне планов — региональный минздрав ещё только формирует пакет документов, который затем предстоит согласовать на федеральном уровне. Об этом сообщает РИА «ТОП68» со ссылкой на ведомство. Напомним, ещё в

Прокуратура проверит Тамбовскую ЦРБ после жалоб сотрудников на перевозку крови в пакетах и конфликтную заведующую 0 Прокуратура Тамбовского района начала проверку по сообщениям телеграм-канала «Осторожно, новости» о возможных нарушениях санитарных норм в Тамбовской центральной районной больнице. Как сообщили в областном надзорном ведомстве, сотрудники клинико-диагностической лаборатории пожаловались на условия,

Экс-сотруднику Росгвардии из Тамбовской области отказали в восстановлении на службе после резонансного ДТП 0 Бывшему сотруднику вневедомственной охраны Росгвардии из Тамбовской области не удалось через суд добиться отмены увольнения. Районный суд, а затем и апелляционная инстанция признали действия работодателя правомерными, отказав в восстановлении на службе и выплате заработка за время вынужденного

Суд признал недействительным допсоглашение к контракту на строительство дороги по Волжской 0 Арбитражный суд Тамбовской области отменил дополнительное соглашение к госконтракту на строительство дороги по улице Волжской в Тамбове. Документ был подписан 30 ноября 2023 года областным минстроем и подрядной организацией ООО «Строй НЭС-АБ» и продлевал срок выполнения работ до 30 марта 2024 года,

Увеличение цен на такси после закрытия моста поставило жителей Умёта в трудное положение 0 Жители Умётского округа столкнулись с резким ростом стоимости поездок в Тамбов после аварийного закрытия моста через Ворону. Как пишут умётцы в соцсетях, таксисты подняли цены почти вдвое: если раньше поездка туда и обратно обходилась в 5 тыс. руб., то теперь — в 10 тыс. руб. По словам местных

В Рассказове заработал новый пятифазный светофор: пешеходный переход перенесли, схема движения изменилась 0 В центре Рассказова в пятницу, 21 ноября, начал работу новый пятифазный светофор на перекрёстке улиц Советской, Пушкина и 1-й Гражданской. Изменение схемы движения стало частью масштабной реконструкции городской площади, завершение которой власти обещают к концу декабря. Новый светофор оборудован

Ветераны Афганистана провели урок мужества для школьников Мичуринского округа 0 Мичуринское местное отделение Российского Союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций продолжает активную военно-патриотическую работу с молодежью. В музейной комнате «Боевой Славы» состоялась встреча ветеранов боевых действий с учениками 9 класса Новоникольской школы Мичуринского

Тамбовский турист, впавший в кому на Бали после укуса змеи, скончался 0 Стали известны трагические подробности истории 32-летнего туриста из Тамбова Андрея Б., который более месяца находился в коме на Бали. Как сообщает телеграм-канал Mash, мужчина скончался, несмотря на усилия врачей и попытки российских ведомств организовать его транспортировку домой. По данным

После аварии на мосту через Ворону журналисты «Вердикта» выявили системные проблемы с состоянием мостов по всей области 0 ЧП на «Саратовском мосту» в Кирсановском округе, где один из пролётов внезапно сместился на 20 сантиметров, заставило по-новому взглянуть на состояние мостов по всей Тамбовской области. Как установили корреспонденты издания «Вердикт», авария стала не случайностью, а симптомом куда более глубокой

Ремонт Мичуринской: сроки сорваны, претензии подрядчику направлены, разметки нет уже две недели 0 В Тамбове продолжается затянувшаяся история с ремонтом одной из ключевых городских магистралей — улицы Мичуринской. Как выяснило деловое издание «Вердикт», работы, которые должны были завершиться 31 октября, до сих пор не доведены до конца, несмотря на направленные подрядчику три официальные

Тамбов возьмёт на баланс аварийный коллектор на Авиационной 0 Городские власти Тамбова решили наконец поставить точку в длительной истории с аварийным канализационным коллектором на улице Авиационной — тем самым, который стал источником пресловутых «фекальных озёр» и зловония на западе города. Проблему обещают устранить в 2026 году. Объект собираются взять в

2 гектара под застройку — в Тамбовской области выставили на аукционы право аренды четырёх участков 0 В Тамбовской области на торги выставлены права аренды четырёх земельных участков общей площадью около 2 га. Совокупная начальная стоимость лотов составляет 67,4 млн рублей, следует из информации, опубликованной на сайте публично-правовой компании «Фонд развития территорий». Самый крупный по