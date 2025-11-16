|
В Мичуринске новый подрядчик приступил к устранению недоделок на путепроводе по улице Лаврова
На путепроводе по улице Лаврова в Мичуринске развернулись восстановительные работы: к объекту приступил новый подрядчик, которому предстоит устранить недоделки после предыдущей организации. Об этом сообщил глава города Максим Харников на своей странице в соцсети.
По его словам, подрядчику предстоит завершить ремонт пролётных строений в полосе отвода железной дороги, укрепить конусы монолитным бетоном и восстановить асфальтобетонное покрытие на подъездах к путепроводу. Работы уже продвинулись.
«Уже есть конкретные результаты: на данный момент работы по конусу выполнены на 60%, полностью срезано старое асфальтовое покрытие на подъездах к мосту. Очень скоро эти участки будут заасфальтированы. Буквально в ближайшие дни», — написал Харников.
Напомним, первый контракт на капитальный ремонт путепровода был заключён в июле 2022 года с тамбовской компанией ООО «Стинэк». Стоимость работ составляла 278 млн руб., завершение планировалось на осень 2024 года. Однако из-за срыва сроков и претензий к качеству администрация Мичуринска расторгла соглашение с подрядчиком.
Осенью 2025 года город объявил новый аукцион на завершение работ. Начальная цена составляла около 15,2 млн руб. По данным областных властей, контракт был заключён 28 октября с компанией ООО «АСК Тетрапилон» за счёт областного и муниципального бюджетов. Завершить ремонт планируется до 30 декабря.
Горожанам остаётся надеяться, что смена подрядчика позволит наконец поставить точку в долгострое, который многие жители Мичуринска ждали уже не первый год.
фото: Максим Харников
