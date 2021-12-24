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Коммунисты решили передать депутатский мандат студенту-комсомольцу
Вчера, 18:19
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Сегодня состоялось бюро Тамбовского областного отделения КПРФ. Коммунисты приняли решение передать вакантный мандат депутата Тамбовской городской Думы своему однопартийцу, студенту ТГТУ Григорию Назарову, который также является вторым секретарем обкома комсомола.
Григорий Назаров родился и вырос в Тамбове, окончил МАОУ «Лицей №29» города Тамбова, дважды баллотировался в депутаты, в коммунистическом движении более пяти лет.
Решение принято, исходя не из конъюнктуры, а из конкретного вклада кандидата и результатов на выборах. Именно возглавляемая им территориальная группа партийного списка набрала в 2020 году на выборах депутатов гордумы наибольшее количество процентов.
На выборах депутатов Тамбовской городской Думы Григорий Назаров возглавлял территориальную группу в округе №5, где в качестве одномандатника выдвигал свою кандидатуру депутат Артём Александров.
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