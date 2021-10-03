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Партия «Родина» и «ЕР» выступили в суде против КПРФ
3 октября 2021
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В Тамбовском областном суде состоялось предварительное судебное заседание по заявлению Тамбовского обкома КПРФ об отмене постановления избиркома об определении результатов выборов депутатов Тамбовской областной Думы по единому округу.
Коммунисты считают, что у них неправомерно отняли депутатский мандат и отдали его другой партии. Действительно, по первичному расчету КПРФ должна была получать в новом составе областной Думы четыре мандата, но потом избирком решил передать мандат КПРФ.
«При этом была нарушена методика пропорционального распределения депутатских мандатов между областными списками кандидатов. На самом деле коммунисты должны были получить 4 мандата, а единороссы 16», - считает представитель партии Артем Александров.
При этом в суде позицию распределения мандатов, которую применил избирком, поддержали представители партии «Единая Россия» и «Родина».
Следующее судебное заседание назначено на 14 октября.
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