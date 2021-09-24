Коммунисты требуют признать итоги выборов недействительными Комментариев: 0



В своем заявлении в суд местное отделение КПРФ просит суд отменить решение избиркома со ссылкой на неправильное применение методики распределения мандатов. По мнению заявителей, партия должна была получить четыре, а не три мандата.



Кроме того, кандидат Артем Александров вчера подал заявление в следственный комитет по Тамбовской области по факту того, что в ходе голосования на выборах осуществлялся организованный подвоз на автотранспорте больших групп избирателей, которые заранее по требованию своих руководителей открепились по программе «мобильный избиратель» с целью проголосовать на конкретных участках в областном центре. Тамбовский областной суд принял к производству заявление об отмене итогов выборов депутатов Тамбовской областной Думы. Местное отделение КПРФ не только не признает итоги, поскольку были выявлены массовые нарушения, но и считает, что избирком неправильно распределил депутатские мандаты.В своем заявлении в суд местное отделение КПРФ просит суд отменить решение избиркома со ссылкой на неправильное применение методики распределения мандатов. По мнению заявителей, партия должна была получить четыре, а не три мандата.Кроме того, кандидат Артем Александров вчера подал заявление в следственный комитет по Тамбовской области по факту того, что в ходе голосования на выборах осуществлялся организованный подвоз на автотранспорте больших групп избирателей, которые заранее по требованию своих руководителей открепились по программе «мобильный избиратель» с целью проголосовать на конкретных участках в областном центре.



