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Коммунисты определились с кандидатами на довыборы в гордуму
Вчера, 19:05
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Вчера бюро Тамбовского обкома КПРФ выдвинуло кандидатов в депутаты на повторные выборы депутатов Тамбовской городской Думы по одномандатным избирательным округам № 6 и 8.
После выборов в 2020 году двум окружным избирательным комиссиям пришлось отменить свои решения об избрании в качестве депутатов Натальи Коршиковой, победившей по шестому округу, и Дмитрия Кислинского, ставшего первым в 8-м округе, поскольку они не сложили полномочия адвокатов.
Кандидатами от КПРФ были выдвинуты молодые коммунисты, студенты ТГТУ Александр Лосев (округ шестой) и Григорий Назаров (округ восьмой).
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