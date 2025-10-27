|
Депутат Тамбовской облдумы Сергей Мягких добровольно сложил полномочия
Вчера, 14:28
На ближайшем заседании Тамбовской областной Думы, которое состоится 29 октября, депутаты рассмотрят вопрос о досрочном прекращении полномочий председателя комитета по труду и социальной политике Сергея Мягких.
Как сообщает пресс-служба парламента, Мягких подал заявление об уходе по собственному желанию. Депутат, избранный в 2021 году по списку регионального отделения партии «Родина», не стал раскрывать причины своего решения и не ответил на звонки журналистов.
В региональном отделении партии подтвердили, что уход депутата — его личная инициатива.
«Сложить полномочия досрочно — личное решение Сергея Мягких. После принятия соответствующего решения его мандат перейдёт следующему кандидату из партийного списка. Передачу мандата будет осуществлять избирательная комиссия области, партия своих предложений давать не планирует», — прокомментировала руководитель отделения «Родины» Елена Леонова.
Отмечается, что решение принято накануне выборов в Тамбовскую областную Думу нового созыва, которые пройдут в 2026 году.
Сергей Мягких представлял «Родину» в региональном парламенте с сентября 2021 года. За время работы он занимал пост председателя комитета по труду и социальной политике, участвовал в разработке инициатив, касающихся социальной поддержки семей, занятости населения и мер помощи ветеранам.
