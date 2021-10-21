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Сформированы комитеты в Тамбовской областной Думе
Вчера, 17:22
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Сегодня на втором заседании Тамбовской областной Думы депутаты определились с руководящим составом и комитетами. Первыми заместителями председателя облдумы избраны: Александр Орионов, Александр Куприянов и Юрий Плужников.
На пленарном заседании были сформированы составы комитетов и избраны председатели:
Комитет по законодательству возглавил Анатолий Плуталов;
Комитет по бюджету, налогам и финансам – Юрий Плужников;
Комитет по промышленности, строительству, транспорту, связи и развитию предпринимательства – Константин Черкасов;
Комитет по аграрным вопросам, экологии и природопользованию – Сергей Хаустов;
Комитет по связям с органами местного самоуправления, общественными организациями и вопросам депутатской этики - Андрей Жидков;
Комитет по труду и социальной политике – Сергей Мягких,
Комитет по науке, образованию и культуре – Владимир Стромов;
Комитет по охране здоровья – Марина Македонская.
Фото – Тамбовская областная Дума
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