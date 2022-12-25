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» » Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумы

Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумы

Сегодня, 09:09
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Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумыДепутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.

Напомним, Ольгу Леонову избрали депутатом Тамбовской городской Думы в сентябре 2020 года по партийному списку от «Родины», в состав фракции которой женщина и входит. После сложения полномочий мандат перейдёт следующему по списку – то есть дополнительных выборов не будет.

Решение о прекращении полномочий Ольги Леоновой будут принято на предстоящем заседании гордумы 27 декабря.
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