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Ольга Леонова из «Родины» решила сложить полномочия депутата гордумы
Депутат Тамбовской городской Думы Ольга Леонова подала заявление о сложении полномочий. В заявлении она указала, что хочет сделать это по собственному желанию.
Напомним, Ольгу Леонову избрали депутатом Тамбовской городской Думы в сентябре 2020 года по партийному списку от «Родины», в состав фракции которой женщина и входит. После сложения полномочий мандат перейдёт следующему по списку – то есть дополнительных выборов не будет.
Решение о прекращении полномочий Ольги Леоновой будут принято на предстоящем заседании гордумы 27 декабря.
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