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Депутаты гордумы ликвидировали три сельсовета
Сегодня, 10:11
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На внеочередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение по досрочному прекращению полномочий депутатов и ликвидации трех сельсоветов Тамбовского района, которые присоединили к Тамбову. Речь идет о Цнинском, Бокинском и Покрово-Пригородном сельсоветах.
По словам руководителя фракции КПРФ в Тамбовской городской Думе Артема Александрова голосование было достаточно символичным, поскольку несколько лет назад жители избрали в том же посёлке Строитель депутатов от партии «Родина», а сегодня опять же голосами депутатов от партии «Родина» Цнинский сельсовет был ликвидирован.
На вопрос Александрова кто теперь будет представлять интересы граждан на присоединенных территориях, поскольку депутаты гордумы прекратили полномочия депутатов сельсоветов, конкретного ответа не последовало, якобы, фракции самостоятельно определят, как закрепить депутатов.
«Может есть смысл объявить досрочные выборы гордумы? Присоединили территорию, по площади равную исторической территории города, плюс 33 тысячи жителей», - предложил в социальных сетях депутат Артем Александров.
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