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Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов

Сегодня, 09:26
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Большинство депутатов гордумы Тамбова поддержали присоединение трёх сельсоветов На заседании Тамбовской городской думы 30 ноября большинство депутатов проголосовало за присоединение к областному центру Цнинского, Бокинского и Покрово-Пригородного сельсоветов. С такой идеей представители властей выступали в октябре 2022 года, после чего местные жители формально её «поддержали».

Согласно процедуре, законопроект о присоединении сельсоветов вскоре рассмотрят депутаты уже Тамбовской областной думы. В случае одобрения парламентарии внесут изменения в законы региона и в устав городского округа Тамбов.

Напомним, в составе присоединяемых территорий – шесть населённых пунктов, являющихся важной частью населения и экономики Тамбовского района. Областной закон, решающий их судьбу, планируют принять в декабре 2022 года.

Фракция КПРФ в Тамбовской городской Думе также не поддержала данное решение. Как пояснил руководитель фракции Артём Александров: «жители данных сельсоветов в ходе встреч и обсуждений высказывались против данной инициативы. Кроме того, вопрос детально не проработан. В спешке принимать судьбоносные для города и муниципалитетов решения недопустимо. Это может обернуться не дополнительными плюсами, а ущемлением интересов, как самого Тамбова, так и вновь присоединяемых территорий».
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