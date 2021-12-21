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Депутаты-единороссы спешно поддержали законопроект о QR-кодах
Сегодня, 09:10
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Вчера состоялось шестое заседание областной Думы. В ходе обсуждения проекта повестки дня руководитель фракции КПРФ в областной Думе Андрей Жидков предложил снять с рассмотрения проект постановления регионального парламента «О поправках к проекту федерального закона «О внесении изменений в федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Однако большинство депутатов не поддержало предложение, после чего фракция КПРФ в полном составе в знак протеста покинула заседание.
Отметим, что проект одобрения федерального закона о QR-кодах в общественных местах был внесен в Тамбовскую областную Думу 20 декабря, а рассмотрен уже 22 декабря, хотя у депутатов был почти месяц для принятия решения.
Решение было принято большинством голосов фракции партии «Единая Россия».
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