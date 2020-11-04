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Управляющий компанией «Микроденьги» стал депутатом гордумы
Сегодня, 13:45
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После того как депутат Тамбовской городской Думы от партии «Единая Россия» Ольга Андреева сложила свои полномочия на ее место был рекомендован предприниматель Валерий Иржанов.
Валерий Маратович является управляющим ООО «Микрокредитная компания «Микроденьги». Компания «Микроденьги» работает на рынке потребительских займов с 2010 года. На данный момент услуги предоставляются в 19 регионах страны: Белгородской, Орловской, Рязанской, Тамбовской, Брянской, Липецкой, Калужской, Курской, Владимирской, Нижегородской, Саратовской, Волгоградской, Ростовской, Пензенской, Воронежской, Тульской областях, Республике Мордовии, Республике Карелии, Ленинградской области. География присутствия в регионах России непрерывно растет.
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