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Два депутата областной Думы решили перейти в городскую Думу
Сегодня, 12:54
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Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы было принято решение о прекращении полномочий депутатов Александра Орионова и Константина Черкасова, которые по решению партии «Единая Россия» переходят в Тамбовскую городскую Думу.
«Информация о полном партийном списке для городской Думы будет представлена позже», - добавил Олег Иванов.
Фото – «Единая Россия. Тамбов»
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