Депутаты гордумы проигнорировали заседание 0 Сегодня должно было состояться 75-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы VI созыва.

Два депутата областной Думы решили перейти в городскую Думу 0 Сегодня на заседании Тамбовской областной Думы было принято решение о прекращении полномочий депутатов Александра Орионова и Константина Черкасова, которые по решению партии «Единая Россия» переходят в Тамбовскую городскую Думу.

В центре Тамбова в аварии разбился 38-летний мужчина 0 Сегодня ночью в Тамбове в результате ДТП разбился 38-летний мужчина. Мужчина за рулём отечественного автомобиля не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, въехав в фонарный столб.

За загрязнение канализационными стоками реки Цны оштрафована администрация Тамбова 0 По результатам проверки органов прокуратуры за загрязнение канализационными стоками реки Цны к административной ответственности привлечена администрация города Тамбова.

Журналисты проведут расследование насчет строительства школы в Мичуринске 0 В Мичуринском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего директора ООО «Квадр» Олега Коронцевича, которого обвиняют в совершении преступления по ст. 201 ч.1 УК РФ (злоупотребление полномочиями). «Квадр» выступала субподрядчиком при строительстве школы в

Четырех депутатов гордумы хотят лишить мандатов 0 Уже завтра на внеочередном заседании Тамбовской городской Думы будет рассмотрен вопрос о лишении четырех депутатов Тамбовской городской Думы полномочий.

Сроки ремонта моста на ул. Базарной могут уйти в затяг 0 На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы депутаты обсудили вопрос ремонта мостового сооружения на ул. Базарной в городе Тамбове.

«Тамбов» может переехать в Саранск 0 Власти республики Мордовия планируют возродить профессиональный футбол и рассматривают вариант, при котором ФК «Тамбов» переедет в Саранск на постоянную основу.

В области ужесточат контроль за ношением масок 0 Заместитель главы администрации Тамбовской области Наталья Астафьева во время заседания комитета по подготовке к пандемии гриппа и ОРВИ призвала все компетентные службы усилить контроль за ношением масок в общественных местах.

Стартовала кампания по вакцинации населения от COVID-19 0 В Тамбовской области стартовала кампания по вакцинации жителей региона от COVID-19.

В Тамбове перекрыли две улицы 0 С 22 по 30 сентября будет прекращено движение транспорта по ул. Пушкарская и Лысогорская в городе Тамбове.

Растет число заболевших коронавирусом 0 Изо дня в день в Тамбовской области растет число заболевших коронавирусом. Если вначале сентября суточный прирост не превышал 30 человек, то сейчас он достигает 40 человек в сутки.

32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение 0 В Тамбовской области уже 32 школы и 7 садов частично переведены на дистанционное обучение.

В ДТП под Тамбовом погибло три человека 0 В 06.40 22.09.2020 г. в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Тамбовской области от оперативного дежурного ДДС области, поступила информация о ДТП, произошедшем в Тамбовском районе на 192 км трассы Р-193 «Тамбов - Воронеж», вблизи н.п. Орловка.

Дело по Александру Боброва направлено на новое рассмотрение 0 Второй кассационный суд принял решение отправить уголовное дело в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва на новое рассмотрение.

ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву» 0 В восьмом туре на стадионе «РЖД Арена» в Москве встретились ФК «Тамбов» проиграл «Локомотиву».

При Александре Никитине население Тамбовской области сократилось на 50 тысяч человек 0 Сегодня, 21 сентября, в Тамбове прошла церемония вступления Александра Никитина в должность главы региона.

Сегодня Александр Никитин вступит в должность 0 Сегодня состоится церемония вступления в должность главы администрации Тамбовской области Александра Никитина. Все желающие смогут наблюдать за ней в режиме онлайн на официальный сайт администрации области.

В Тамбове прошла акция под девизом: «Никитин – не наш губернатор!» 0 19 сентября в городе Тамбове на площади у памятника Зое Космодемьянской прошло собрание, организованное местным отделением КПРФ, на котором были обсуждены вопросы, связанные с итогами выборов главы администрации Тамбовской области.